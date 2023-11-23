У Львові вимагають перевірити закупівлю водоканалу на понад 20 млн грн
Комісія фінансів Львівської міської ради вимагає перевірити закупівлю ЛКП "Львівводоканал". Загальна сума тендеру — понад 20 млн грн.
Про це повідомила пресслужба політичної партії "Варта", передають "Варіанти".
Закупівля "Львівводоканалу"
Комісія фінансів Львівської міськради заслухала на засіданні інформацію водоканалу щодо тендерних закупівель. Йдеться про комплексні перетворювачі частоти, придбані у ТзОВ "Ета" (імпортер ТзОВ "Шнайдер Електрік Україна") на суму понад 22 000 074 тис. грн.
"Я не розумію, чому ви купуєте в посередників обладнання з націнкою від 400 до 500 відсотків. У той самий час, коли для інших підприємств націнка складає всього 52 — 85 відсотків. Адже в керівництва "Львівводоканалу" є можливість моніторити ринок і вивчати ціни. Формально зрозуміло, що ви обрали переможця тендеру з тих, хто прийшов і запропонував нижчу ціну. Але якщо вона насправді значно вища, ніж ринкова, то ваш обов’язок відмовитись від закупівлі за запропонованою ціною", — наголосила голова комісії Наталія Шелестак.
Комісія фінансів вирішила скерувати протокольне доручення управлінню контролю і аудиту департаменту "Адміністрація міського голови" та департаменту "Секретаріат ради" провести внутрішню перевірку щодо можливих зловживань водоканалу при закупівлях.
Нагадаємо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень.
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