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У Львові вимагають перевірити закупівлю водоканалу на понад 20 млн грн

23 листопада 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові вимагають перевірити закупівлю водоканалу на понад 20 млн грн
ЛКП "Львівводоканал". Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комісія фінансів Львівської міської ради вимагає перевірити закупівлю ЛКП "Львівводоканал". Загальна сума тендеру — понад 20 млн грн.

Про це повідомила пресслужба політичної партії "Варта", передають "Варіанти".

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Закупівля "Львівводоканалу"

Комісія фінансів Львівської міськради заслухала на засіданні інформацію водоканалу щодо тендерних закупівель. Йдеться про комплексні перетворювачі частоти, придбані у ТзОВ "Ета" (імпортер ТзОВ "Шнайдер Електрік Україна") на суму понад 22 000 074 тис. грн.

"Я не розумію, чому ви купуєте в посередників обладнання з націнкою від 400 до 500 відсотків. У той самий час, коли для інших підприємств націнка складає всього 52 — 85 відсотків. Адже в керівництва "Львівводоканалу" є можливість моніторити ринок і вивчати ціни. Формально зрозуміло, що ви обрали переможця тендеру з тих, хто прийшов і запропонував нижчу ціну. Але якщо вона насправді значно вища, ніж ринкова, то ваш обов’язок відмовитись від закупівлі за запропонованою ціною", — наголосила голова комісії Наталія Шелестак.

Комісія фінансів вирішила скерувати протокольне доручення управлінню контролю і аудиту департаменту "Адміністрація міського голови" та департаменту "Секретаріат ради" провести внутрішню перевірку щодо можливих зловживань водоканалу при закупівлях.

Нагадаємо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дитячого садка. Наразі відомо, що на будівлю у Тарутинському районі планують витратити понад 18 мільйонів гривень

Також ми писали, що комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги Івано-Франківської міської ради" уклало угоду зі столичною компанією "Протек солюшнз Україна" на поставку медичних меблів. Витратити на це планують 18,8 млн грн. 

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