Почему во Львове произошли перебои со светом

Во Львове возникли перебои со светом — что известно
Временные перебои со светом возникли во Львове. Речь идет о районе улиц Стрыйская-Дворцевая.
Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в Львовском городском совете.
Почему возникли проблемы со светом
Вечером 7 ноября произошла аварийная ситуация на электроподстанции. Из-за этого возникли временные перебои со светом.
"Аварийные бригады "Львовоблэнерго" уже на месте и работают над ликвидацией последствий", — отметили во Львовском городском совете.
Что говорят в "Львовоблэнерго"
Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка рассказала Суспильному, что неисправность планируют ликвидировать в ближайшее время.
"На нашей подстанции произошла авария в сети. Сейчас работаем над возобновлением питания для потребителей. Мы будем переподключать потребителей к резервным схемам", — отметила спикер.
Причина возникновения аварийной ситуации устанавливается.
Напомним, армия РФ совершила очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого на Житомирщине ввели аварийные отключения света.
Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко назвал условия, при которых зимой будут выключать свет по графику.
Читайте Новини.LIVE!