Почему во Львове произошли перебои со светом

Горит свеча. Фото: Freepik

Временные перебои со светом возникли во Львове. Речь идет о районе улиц Стрыйская-Дворцевая.

Об этом в четверг, 7 ноября, сообщили в Львовском городском совете.

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Почему возникли проблемы со светом

Вечером 7 ноября произошла аварийная ситуация на электроподстанции. Из-за этого возникли временные перебои со светом.

"Аварийные бригады "Львовоблэнерго" уже на месте и работают над ликвидацией последствий", — отметили во Львовском городском совете.

Что говорят в "Львовоблэнерго"

Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка рассказала Суспильному, что неисправность планируют ликвидировать в ближайшее время.

"На нашей подстанции произошла авария в сети. Сейчас работаем над возобновлением питания для потребителей. Мы будем переподключать потребителей к резервным схемам", — отметила спикер.

Причина возникновения аварийной ситуации устанавливается.

Напомним, армия РФ совершила очередную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за этого на Житомирщине ввели аварийные отключения света.

Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко назвал условия, при которых зимой будут выключать свет по графику.