Чому у Львові сталися перебої зі світлом

Горить свічка. Фото: Freepik

Тимчасові перебої зі світлом виникли у Львові. Йдеться про район вулиць Стрийська-Двірцева.

Про це в четвер, 7 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

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Чому виникли проблеми зі світлом

Ввечері 7 листопада сталася аварійна ситуація на електропідстанції. Через це виникли тимчасові перебої зі світлом.

"Аварійні бригади "Львівобленерго" вже на місці та працюють над ліквідацією наслідків", — зазначили у Львівській міській раді.

Що кажуть у "Львівобленерго"

Речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка розповіла Суспільному, що несправність планують ліквідувати у найближчі години.

"На нашій підстанції сталася аварія в мережі. Зараз працюємо над відновленням живлення для споживачів. Ми будемо перепідключати споживачів до резервних схем", — зазначила речниця.

Причину виникнення аварійної ситуації встановлюють.

Нагадаємо, армія РФ здійснила чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. ​​​​​​Через це на Житомирщині запровадили аварійні відключення світла.

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