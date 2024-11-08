Чому у Львові сталися перебої зі світлом

У Львові виникли перебої зі світлом — що відомо
Тимчасові перебої зі світлом виникли у Львові. Йдеться про район вулиць Стрийська-Двірцева.
Про це в четвер, 7 листопада, повідомили у Львівській міській раді.
Чому виникли проблеми зі світлом
Ввечері 7 листопада сталася аварійна ситуація на електропідстанції. Через це виникли тимчасові перебої зі світлом.
"Аварійні бригади "Львівобленерго" вже на місці та працюють над ліквідацією наслідків", — зазначили у Львівській міській раді.
Що кажуть у "Львівобленерго"
Речниця "Львівобленерго" Галина Петрушка розповіла Суспільному, що несправність планують ліквідувати у найближчі години.
"На нашій підстанції сталася аварія в мережі. Зараз працюємо над відновленням живлення для споживачів. Ми будемо перепідключати споживачів до резервних схем", — зазначила речниця.
Причину виникнення аварійної ситуації встановлюють.
Нагадаємо, армія РФ здійснила чергову атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через це на Житомирщині запровадили аварійні відключення світла.
Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко назвав умови, за яких взимку будуть вимикати світло за графіками.
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