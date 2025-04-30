Захотела компенсацию за ДТП - женщина судилась с Львовэлектротранс

Трамвай, который попал в ДТП. Фото: Нацполиция

Во Львове женщина-пешеход судилась с коммунальным предприятием из-за ДТП с трамваем. Она вызвала инцидент, но требовала компенсации за полученные повреждения.

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

13 сентября 2023 года на улице Лычаковской 43-летняя женщина с Шептицкого получила травмы из-за ДТП с трамваем. Полиция установила, что именно действия пешехода стали причиной аварии, а водитель общественного транспорта не виноват. Она пыталась перейти трамвайные пути в запрещенном месте, а когда приблизилась к путям, по которым ехал трамвай, получила травмы.

После инцидента потерпевшая обратилась в суд с иском к "Львовэлектротрансу", чтобы отсудить моральную компенсацию в размере 200 тысяч гривен. По ее словам, перевозчик является источником повышенной опасности, а она получила тяжелые травмы, из-за которых получила третью группу инвалидности.

Судья признала, что ДТП произошло именно по неосторожности пешехода. Но поскольку "Львовэлектротранс" является источником повышенной опасности, то истица имеет право на возмещение моральной компенсации в случае, если перевозчик не может доказать, что она сознательно нанесла себе вред.

Решение суда

Суд удовлетворил иск пешехода, назначив моральную компенсацию, но уменьшил ее до 100 тысяч гривен. На решение подали апелляционную жалобу.

Напомним, в Киеве судили женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ездила на самокате по улицам.

А на Закарпатье судили мужчину, который продавал автомобили, которые были завезены в Украину, как помощь для ВСУ.