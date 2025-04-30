Захотіла компенсацію за ДТП — жінка судилася з Львівелектротранс

Трамвай, який потрапив у ДТП. Фото: Нацполіція

У Львові жінка-пішохід судилася з комунальним підприємством через ДТП з трамваєм. Вона спричинила інцидент, але вимагала компенсації за отримані пошкодження.

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

13 вересня 2023 року на вулиці Личаківській 43-річна жінка з Шептицького отримала травми через ДТП з трамваєм. Поліція встановила, що саме дії пішохода стали причиною аварії, а водій громадського транспорту не винен. Вона намагалась перейти трамвайні колії у забороненому місці, а коли наблизилась до колії, якими їхав трамвай, зазнала травм.

Після інциденту потерпіла звернулась до суду із позовом до "Львівелектротрансу", аби відсудити моральну компенсацію в розмірі 200 тисяч гривень. За її словами, перевізник є джерелом підвищеної небезпеки, а вона зазнала важких травм, через які отримала третю групу інвалідності.

Суддя визнала, що ДТП відбулась саме через необережність пішохода. Але оскільки "Львівелектротранс" є джерелом підвищеної небезпеки, то позивачка має право на відшкодування моральної компенсації у разі, якщо перевізник не може довести, що вона свідомо завдала собі шкоди.

Рішення суду

Суд задовольнив позов пішохідки, призначивши моральну компенсацію, але зменшив її до 100 тисяч гривень. На рішення подали апеляційну скаргу.

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка в стані алкогольного сп'яніння їздила на самокаті вулицями.

А на Закарпатті судили чоловіка, який продавав автомобілі, що були завезені в Україну, як допомога для ЗСУ.