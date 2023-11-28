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Во Львове оправдали водителя автобуса, перевозившего контрабандные iPhone на 7 млн

28 ноября 2023 15:30
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Во Львове оправдали водителя автобуса, перевозившего контрабандные iPhone на 7 млн
Контрабандный iPhone в техническом отсеке автобуса. Фото: Львовская таможня
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Во Львове Галицкий районный суд закрыл дело против водителя рейсового автобуса, обвиняемого в попытке незадекларированного ввоза в Украину 200 телефонов iPhone 13 и 14. Более того, суд обязал таможенников вернуть изъятые телефоны нарушителю.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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16 августа на пункте пропуска "Грушей" между Польшей и Украиной во время таможенного досмотра рейсового автобуса сообщения Колобжег – Винница было обнаружено 200 спрятанных айфонов. Нашли их в конструктивных полостях автобуса — то есть не в предназначенных для багажа местах.

Стоимость телефонов оценивается в около 7 миллионов гривен.

Водитель автобуса Василий Окис признал, что перевозит незадекларированные телефоны, а затем заявил, что согласился перевезти ценный багаж из Польши в Украину за определенное вознаграждение.

  • Контрабанда iPhone. Фото: Львовская таможня
  • Контрабанда iPhone. Фото: Львовская таможня
  • Контрабанда iPhone. Фото: Львовская таможня
  • Контрабанда iPhone. Фото: Львовская таможня
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Василия привлекли к административной ответственности. Однако судья Галицкого районного суда с виновностью мужчины не согласился.

В первую очередь судья Виталий Стрельбицкий заявил, что не видит "должных и допустимых" доказательств того, что водитель автобуса пытался скрыть свой контрабандный багаж от таможенной службы.

Также судью смутило выражение "конструктивные полости", ведь в протокол не были добавлены технические характеристики автобуса. Так что непонятно какие полости конструктивны, а какие предназначены для багажа.

"Непонятно то, почему уполномоченный представитель таможенного органа в протоколе указал местом обнаружения товара "конструктивные полости автобуса не предназначены для перевозки груза". Также непонятно определение приведенное в протоколе, как "боковые полости отсека для электроники автобуса". Данных о том, для какой именно электроники автобуса предусмотрены эти полости и почему представитель таможни пришел к такому выводу, материалы дела не содержат", — сообщил судья.

Изъятый товар таможенники теперь обязаны вернуть водителю.

Напомним, на пункте пропуска "Красноильск" контрабандисты пытались провезти через границу сигареты в газовой цистерне.

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