У Львові виправдали водія автобуса, який перевозив контрабандні iPhone на 7 млн

Контрабандні iPhone у технічному відсіку автобуса. Фото: Львівська митниця

У Львові Галицький районний суд закрив справу проти водія рейсового автобуса, якого звинувачували у спробі незадекларованого ввезення в Україну 200 телефонів iPhone 13 та 14. Більше того, суд зобов'язав митників повернути вилучені телефони порушнику.

Про це повідомляє видання Zaxid.net.

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16 серпня на пункті пропуску "Грушів" між Польщею та Україною під час митного огляду рейсового автобусу сполучення Колобжег – Вінниця було виявлено 200 захованих айфонів. Знайшли їх у конструктивних порожнинах автобуса — тобто, не в призначених для багажу місцях.

Вартість телефонів оцінюється у близько 7 мільйонів гривень.

Водій автобуса Василь Окіс визнав, що перевозить незадекларовані телефони, а потім заявив, що лише погодився перевезти цінний багаж з Польщі до України за певну винагороду.

Контрабанда iPhone. Фото: Львівська митниця

Контрабанда iPhone. Фото: Львівська митниця

Контрабанда iPhone. Фото: Львівська митниця

Контрабанда iPhone. Фото: Львівська митниця 1 / 4

Василя притягли до адміністративної відповідальності. Однак суддя Галицького районного суду з винуватістю чоловіка не погодився.

У першу чергу суддя Віталій Стрельбицький заявив, що не бачить "належних та допустимих" доказів того, що водій автобуса намагався приховати свій контрабандний багаж від митної служби.

Також суддю збентежив вислів "конструктивні порожнини", адже до протоколу не було додано технічних характеристик автобуса. Отже не зрозуміло які порожнини є конструктивними, а які призначені для багажу.

"Незрозумілим є те, чому уповноважений представник митного органу у протоколі вказав місцем виявлення товару "конструктивні порожнини автобусу не призначені для перевезення вантажу". Також незрозумілим є визначення наведене у протоколі, як "бокові порожнини відсіку для електроніки автобуса". Даних про те, для якої саме електроніки автобусу передбачені ці порожнини і чому представник митниці прийшов до такого висновку, матеріали справи не містять", — повідомив суддя.

Вилучений товар митники тепер зобов'язані повернути водієві.

Нагадаємо, на пункту пропуску "Красноїльськ" контрабандисти намагались провезти через кордон цигарки в газовій цистерні.