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Во Львове ВВК начали работать в три смены — какие причины

28 января 2025 20:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ВВК во Львове — врачебные комиссии начали работать в три смены
Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Во Львове военно-врачебные комиссии (ВВК) работают в усиленном режиме — в три смены. К работе привлекли основной и резервный персонал, чтобы обеспечить своевременное обслуживание всех, кто зарегистрировался.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета во вторник, 28 января.

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Как пояснили в управлении здравоохранения Львовского городского совета, очереди вызвали лица, которые затягивали с прохождением ВВК.

"Сейчас очереди спровоцированы тем, что большинство ограниченно годных медлили до крайнего срока с прохождением ВВК", — говорится в сообщении.

По словам руководительницы управления здравоохранения ЛГС Марты Матюшко, в течение девяти месяцев, отведенных для прохождения повторного осмотра, большинство мужчин откладывали визит до последнего. Из-за этого наплыв людей в январе значительно вырос.

"К примеру, по Сиховскому ВВК, если с 4 мая до 1 января прошли этот осмотр 182 человека, то за период с 1 до 20 января — уже 150 . По состоянию на сегодняшний день в целом по городу в электронной очереди на повторное прохождение ВВК находятся около 700 военнообязанных лиц, которые ранее имели статус ограниченно годных", — отметила она.

Где можно пройти комиссию во Львове

Для обеспечения осмотров во Львове работают четыре районные ВВК, созданные на базе городских медицинских учреждений:
    •   Галицко-Франковская ВВК (2-я поликлиника);
    •   Лычаковско-Железнодорожная ВВК (6-я поликлиника);
   •   Сиховская ВВК (на базе Первого медобъединения);
   •   Шевченковская ВВК (на базе Второго медобъединения).

"Ажиотаж, спровоцированный переосвидетельствованием ограниченно годных военнообязанных лиц, не влияет на осмотры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными Силами Украины. Мобилизационную работу мы обеспечиваем в первую очередь. Задействованы основные и резервные составы наших ВВК. Работаем в полную силу", — подытожила Матюшко.

Напомним, до 4 февраля 2025 года все граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти повторные военно-врачебные комиссии.

Также мы писали, что в Украине объявили о запуске системы электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных.

Львов мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные ограниченно пригодные

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