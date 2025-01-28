ВЛК у Львові — лікарські комісії почали працювати у три зміни

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові військово-лікарські комісії (ВЛК) працюють у посиленому режимі — у три зміни. До роботи залучили основний і резервний персонал, аби забезпечити вчасне обслуговування всіх, хто зареєструвався.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради у вівторок, 28 січня.

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Як пояснили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, черги спричинили особи, які зволікали з проходженням ВЛК.

"Зараз черги спровоковані тим, що більшість обмежено придатних зволікали до крайнього терміну з проходженням ВЛК", — йдеться у повідомленні.

За словами керівниці управління охорони здоров’я ЛМР Марти Матюшко, протягом дев'яти місяців, відведених для проходження повторного огляду, більшість чоловіків відкладали візит до останнього. Через це наплив людей у січні значно зріс.

"До прикладу, по Сихівському ВЛК, якщо з 4 травня до 1 січня пройшли цей огляд 182 обмежено придатні особи, то за період з 1 до 20 січня – 150 осіб. Станом на сьогоднішні день загалом по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних", — зазначила вона.

Де можна пройти комісію у Львові

Для забезпечення оглядів у Львові працюють чотири районні ВЛК, створені на базі міських медичних закладів:

• Галицько-Франківська ВЛК (2-га поліклініка);

• Личаківсько-Залізнична ВЛК (6-та поліклініка);

• Сихівська ВЛК (на базі Першого медоб’єднання);

• Шевченківська ВЛК (на базі Другого медоб’єднання).

"Ажіотаж, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними Силами України. Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Задіяні основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу", — підсумувала Матюшко.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторні військово-лікарські комісії.

Також ми писали, що в Україні оголосили про запуск системи електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних.