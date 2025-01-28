Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові ВЛК почали працювати у три зміни — які причини arrow

У Львові ВЛК почали працювати у три зміни — які причини

28 січня 2025 20:48
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
ВЛК у Львові — лікарські комісії почали працювати у три зміни
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Львові військово-лікарські комісії (ВЛК) працюють у посиленому режимі — у три зміни. До роботи залучили основний і резервний персонал, аби забезпечити вчасне обслуговування всіх, хто зареєструвався.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради у вівторок, 28 січня.

Читайте також:

Посилена робота ВЛК

Як пояснили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, черги спричинили особи, які зволікали з проходженням ВЛК.

"Зараз черги спровоковані тим, що більшість обмежено придатних зволікали до крайнього терміну з проходженням ВЛК", — йдеться у повідомленні.

За словами керівниці управління охорони здоров’я ЛМР Марти Матюшко, протягом дев'яти місяців, відведених для проходження повторного огляду, більшість чоловіків відкладали візит до останнього. Через це наплив людей у січні значно зріс.

"До прикладу, по Сихівському ВЛК, якщо з 4 травня до 1 січня пройшли цей огляд 182 обмежено придатні особи, то за період з 1 до 20 січня – 150 осіб. Станом на сьогоднішні день загалом по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають близько 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних", — зазначила вона.

Де можна пройти комісію у Львові

Для забезпечення оглядів у Львові працюють чотири районні ВЛК, створені на базі міських медичних закладів:
    •    Галицько-Франківська ВЛК (2-га поліклініка);
    •    Личаківсько-Залізнична ВЛК (6-та поліклініка);
    •    Сихівська ВЛК (на базі Першого медоб’єднання);
    •    Шевченківська ВЛК (на базі Другого медоб’єднання).

"Ажіотаж, спровокований перепосвідченням обмежено придатних військовозобов’язаних осіб, не впливає на огляди людей, які бажають підписати контракт зі Збройними Силами України. Мобілізаційну роботу ми забезпечуємо першочергово. Задіяні основні та резервні склади наших ВЛК. Працюємо на повну силу", — підсумувала Матюшко.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторні військово-лікарські комісії.

Також ми писали, що в Україні оголосили про запуск системи електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК) для військовозобов’язаних.

Львів мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:49 Призупинення допомоги від США — Зеленський виступив зі зверненням

21:27 Документи на ремонт Одеської обласної лікарні коштуватимуть 5 млн

20:48 Графіки світла в Одесі на завтра — чи будуть відключення

20:48 У Львові ВЛК почали працювати у три зміни — які причини

20:19 В Україні запустили програму грантів для молодих підприємців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 До спалаху COVID готові — Одещина отримала нові вакцини

20:08 Податок на "зайву" площу в 2025 році — кому і скільки платити

20:07 Стали відомі результати медобстеження Бущана в Саудівській Аравії

20:04 Лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії

20:00 Чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК

21:49 Призупинення допомоги від США — Зеленський виступив зі зверненням

21:27 Документи на ремонт Одеської обласної лікарні коштуватимуть 5 млн

20:48 Графіки світла в Одесі на завтра — чи будуть відключення

20:48 У Львові ВЛК почали працювати у три зміни — які причини

20:19 В Україні запустили програму грантів для молодих підприємців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

20:15 До спалаху COVID готові — Одещина отримала нові вакцини

20:08 Податок на "зайву" площу в 2025 році — кому і скільки платити

20:07 Стали відомі результати медобстеження Бущана в Саудівській Аравії

20:04 Лікарка МСЕК в Сумах навимагала хабарів на віллу в Італії

20:00 Чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

17:50 Рішення Макрона щодо України і новий формат ВЛК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:59 Чи інклюзивний Київ — соціальний експеримент від Новини.LIVE

Text

14:19 Юрист відповів, де в Україні найбільше процвітає корупція

Text

13:08 Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Text

13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

Text

10:30 ДБР не може аналізувати ситуацію на фронті — у ЗСУ сказали чому

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати