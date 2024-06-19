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Во Львове в результате атаки "шахеда" был разрушен научно-исследовательский институт

19 июня 2024 09:39
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Разрушен Научно-исследовательский институт во Львове
Пострадавшее в результате попадания здание. Фото: Facebook Андрея Садового
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во Львове в результате ночной атаки "Шахедов" 19 июня потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в среду, 19 июня.

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Пост Андрея Садового. Фото: скриншот

Попадание по зданию во Львове

"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", — сообщил Садовый.

В результате попадания была полностью разрушена одна из комнат здания.

Обстрел Львова
Разрушение здания во Львове. Фото: Facebook Андрея Садового
война
Пострадавшее в результате попадания здание. Фото: Facebook Андрея Садового

Напомним, ночью в четверг, 19 июня, в западных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Также мы сообщали о том, что вечером во вторник, 18 июня, были слышны взрывы в Криворожском районе Днепропетровской области. ПВО сбила вражеский беспилотник.

Украина
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