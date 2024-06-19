Во Львове в результате атаки "шахеда" был разрушен научно-исследовательский институт
Во Львове в результате ночной атаки "Шахедов" 19 июня потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в среду, 19 июня.
Попадание по зданию во Львове
"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", — сообщил Садовый.
В результате попадания была полностью разрушена одна из комнат здания.
Напомним, ночью в четверг, 19 июня, в западных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Также мы сообщали о том, что вечером во вторник, 18 июня, были слышны взрывы в Криворожском районе Днепропетровской области. ПВО сбила вражеский беспилотник.
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