Разрушен Научно-исследовательский институт во Львове

Пострадавшее в результате попадания здание. Фото: Facebook Андрея Садового

Во Львове в результате ночной атаки "Шахедов" 19 июня потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в среду, 19 июня.

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"Фиксируем еще одно разрушение в результате ночной атаки шахедов. Научно-исследовательский институт во Львове", — сообщил Садовый.

В результате попадания была полностью разрушена одна из комнат здания.

Разрушение здания во Львове. Фото: Facebook Андрея Садового

Пострадавшее в результате попадания здание. Фото: Facebook Андрея Садового

Напомним, ночью в четверг, 19 июня, в западных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Также мы сообщали о том, что вечером во вторник, 18 июня, были слышны взрывы в Криворожском районе Днепропетровской области. ПВО сбила вражеский беспилотник.