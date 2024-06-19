Зруйновано Науково-Дослідницький інститут у Львові

У Львові внаслідок атаки "шахеда" зазнав руйнувань науково-дослідний інститут
У Львові в результаті нічної атаки "Шахедів" 19 червня зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у середу, 19 червня.
Влучання по будівлі у Львові
"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки Шахедів. Науково-дослідний інститут у Львові", — повідомив Садовий.
Внаслідок влучання була повністю зруйнована одна з кімнат будівлі.
Нагадаємо, уночі в четвер, 19 червня, у західних областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.
Також ми повідомляли про те, що ввечері у вівторок, 18 червня, було чутно вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. ППО збила ворожий безпілотник.
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