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У Львові внаслідок атаки "шахеда" зазнав руйнувань науково-дослідний інститут

19 червня 2024 09:39
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Зруйновано Науково-Дослідницький інститут у Львові
Постраждала внаслідок влучання будівля. Фото: Galka.if.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Львові в результаті нічної атаки "Шахедів" 19 червня зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у середу, 19 червня. 

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Пост Андрія Садового. Фото: скриншот

Влучання по будівлі у Львові

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки Шахедів. Науково-дослідний інститут у Львові", — повідомив Садовий.

Внаслідок влучання була повністю зруйнована одна з кімнат будівлі.

влучання у Львові
Руйнування будівлі у Львові. Фото: Facebook Андрія Садового
война
Постраждала внаслідок влучання будівля. Фото: Facebook Андрія Садового

Нагадаємо, уночі в четвер, 19 червня, у західних областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли про те, що ввечері у вівторок, 18 червня, було чутно вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. ППО збила ворожий безпілотник.

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