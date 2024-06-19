Зруйновано Науково-Дослідницький інститут у Львові

Постраждала внаслідок влучання будівля. Фото: Galka.if.ua

У Львові в результаті нічної атаки "Шахедів" 19 червня зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у середу, 19 червня.

Читайте також:

Пост Андрія Садового. Фото: скриншот

Влучання по будівлі у Львові

"Фіксуємо ще одне руйнування внаслідок нічної атаки Шахедів. Науково-дослідний інститут у Львові", — повідомив Садовий.

Внаслідок влучання була повністю зруйнована одна з кімнат будівлі.

Руйнування будівлі у Львові. Фото: Facebook Андрія Садового

Постраждала внаслідок влучання будівля. Фото: Facebook Андрія Садового

Нагадаємо, уночі в четвер, 19 червня, у західних областях України оголосили повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли про те, що ввечері у вівторок, 18 червня, було чутно вибухи у Криворізькому районі Дніпропетровської області. ППО збила ворожий безпілотник.