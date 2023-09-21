Во Львове водитель кроссовера сбил двух женщин и избежал наказания

Машина, которая сбила двух женщин во Львове. Фото: zaxid.net

Во Львове водитель кроссовера сбил на пешеходном переходе двух женщин. Женщины получили тяжелые травмы, впрочем, виновному в ДТП удалось избежать наказания в виде пятилетнего тюремного срока.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Сообщается, что в сентябре 2023 года суд вынес решение по ДТП, который произошел 14 декабря 2022 года около 18:30 на пересечении улиц Зеленой и Вулецкой.

Молодой 27-летний человек, управляя автомобилем Nissan Rogue, допустил нарушение ПДД и столкнулся с двумя пешеходами. Две женщины 61 и 62 лет были доставлены в больницу с травмами. Отчеты говорят, что одна из них получила серьезные повреждения, а вторая — средней тяжести.

На судебном слушании водитель признал, что действовал неправильно и просил суд понять и простить его. Жертвы инцидента не присутствовали на заседании, уведомив о том, что не имеют жалоб на виновника аварии.

Судья по имени Галина Шашурина приняла решение о признании водителя виновным в произошедшем и вынесла приговор: пять лет лишения свободы и трехлетний запрет на вождение. Однако судья решила дать ему шанс, предоставив условное освобождение с испытательным сроком в три года. Это решение еще может быть обжаловано.

Напомним, что недавно в Черногории на трассе Цетине — Будва произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Два человека погибли, среди пострадавших есть украинцы.