У Львові водій кросовера збив двох жінок та уникнув покарання

Машина, яка збила двох жінок у Львові. Фото: zaxid.net

У Львові водій кросовера збив на пішохідному переході двох жінок. Жінки зазнали тяжких травм, втім, винному в ДТП вдалося уникнути покарання у вигляді п'ятирічного тюремного терміну.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Повідомляється, що у вересні 2023 року суд виніс рішення щодо ДТП, яке сталося 14 грудня 2022 року близько 18:30 на перетині вулиць Зеленої та Вулецької.

Молода 27-річна людина, керуючи автомобілем Nissan Rogue, припустилася порушення ПДР і зіткнулася з двома пішоходами. Дві жінки 61 та 62 років були доставлені до лікарні з травмами. Звіти кажуть, що одна з них зазнала серйозних пошкоджень, а друга — середньої тяжкості.

На судовому слуханні водій визнав, що діяв неправильно та просив суд зрозуміти та пробачити його. Жертви інциденту не були присутні на засіданні, повідомивши, що не мають скарг на винуватця аварії.

Суддя, на ім'я Галина Шашуріна ухвалила рішення про визнання водія винним у тому, що сталося, і винесла вирок: п'ять років позбавлення волі та трирічну заборону на водіння. Проте суддя вирішила дати йому шанс, надавши умовне звільнення з випробувальним терміном три роки. Це рішення ще може бути оскаржено.

Нагадаємо, що нещодавно в Чорногорії на трасі Цетіні — Будва сталася смертельна ДТП за участю автобуса. Двоє людей загинули, серед постраждалих є українці.