ДТП во Львове - пострадали двое подростков

Парень упал из самоката. Фото иллюстративное: freepik.com

Во Львове водитель легковушки BMW 15-летнего парня и 18-летнюю девушку, которые ехали на самокате. В результате ДТП обоих пассажиров госпитализировали в местную больницу Святого Николая.

Об этом сообщило издание Lviv.media в воскресенье, 16 июня.

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ДТП во Львове

Во Львове на проспекте Чорновола, 99 произошло ДТП с участием водителя BMW и электрического самокута.

Как сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОВА, 53-летний водитель легкового автомобиля BMW столкнулся с самокатом, за рулем которого находился 15-летний парень, который вез 18-летнюю девушку.

Оба пассажира получили травмы, их госпитализировали в больницу Святого Николая во Львове.

Напомним, возле села Рассоховатка Злинской общины Новоукраинского района Кировоградской области в субботу, 15 июня, произошло жуткое ДТП. В результате автокатастрофы погибший и пострадавшие.

Также мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, следовавший на место происшествия, также попал в ДТП.