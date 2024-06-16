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У Львові водій легковика збив підлітків на самокаті — є постраждалі

16 червня 2024 13:12
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
ДТП у Львові — постраждали двоє підлітків
Хлопець впав із самокату. Фото ілюстративне: freepik.com
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Львові водій легковика BMW 15-річного хлопця та 18-річну дівчину, які їхали на самокаті. Внаслідок ДТП обох пасажирів госпіталізували до місцевої лікарні Святого Миколая.

Про це повідомило видання Lviv.media у неділю, 16 червня.

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ДТП у Львові

У Львові на проспекті Чорновола, 99 сталася ДТП за участі водія BMW та електричного самокуту. 

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА,  53-річний водій легкового авто BMW зіткнувся зі самокатом, за кермом якого був 15-річний хлопець, який віз 18-річну дівчину.

Обидва пасажирів отримали травми, їх госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.

Нагадаємо, біля села Розсохуватка Злинської громади Новоукраїнського району Кіровоградської області у суботу, 15 червня, сталася моторошна ДТП. Внаслідок автокатастрофи є загиблий та постраждалі.

Також ми писали, що в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждала вагітна жінка. Автомобіль екстреної медичної допомоги, який прямував на місце події, також потрапив у ДТП.

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