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Во Львове волонтер стал жертвой мошенников при покупке дронов

16 февраля 2024 00:00
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове волонтер стал жертвой мошенников при покупке дронов
Сотрудники полиции задержали мошенницу. Фото: Нацполиция
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Волонтер и бизнесмен Олег Мацех заявил, что стал жертвой мошенничества при покупке дронов. Он проплатил доставку беспилотных летательных аппаратов, однако считавшаяся надежным поставщиком женщина не доставила заказанное.

Об этом Мацех написал на своей странице в Facebook.

Волонтер стал жертвой мошенников

"Сегодня в СМИ появилась новость, что "задержана преступная организация, которая обманула украинцев более чем на 45 млн под видом продажи дронов". К сожалению, мы тоже причастны к этой истории и в медиа фигурируют именно наши документы" , — написал львов. 'янин.

По его словам, телефон волонтеров дал товарищ, неоднократно из-за них решавший подобные вопросы.

"Задержанная — будто надежная волонтерка - взялась привезти "мавики" и мы их оплатили. Обещанных коптеров мы так и не получили, деньги тоже пропали. Как говорится, "кому — война, кому — жатва", — рассказал Олег Мацех.

Он добавил, что платили по перерасчету, хотя псевдопродавцы склоняли наличными.

"В результате следствию мы предоставили безоговорочные доказательства и верим, что в суде они сыграют свою роль", — выразил надежду львовянин.

Ранее мы сообщали, что в Германии румыны выдавали себя за беженцев из Украины, надеясь получить деньги и жилье. Их удалось разоблачить после того, как оказалось, что они не владеют украинским языком.

Известная украинская певица и продюсер, народная артистка Наталья Могилевская срочно обратилась к своим подписчикам. Популярная артистка заявила о мошенниках, с которыми она столкнулась, и рассказала всю правду.

Львов
Украина
мошенничество
волонтеры
дроны

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