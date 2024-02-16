У Львові волонтер став жертвою шахраїв під час купівлі дронів

Працівники поліції затримали шахрайку. Фото: Нацполіція

Волонтер та бізнесмен Олег Мацех заявив, що став жертвою шахрайства під час купівлі дронів. Він проплатив доставку безпілотних літальних апаратів, проте жінка, яка вважалася надійним постачальником, не доставила замовлене.

Про це Мацех написав на своїй сторінці у Facebook.

Волонтер став жертвою шахраїв

"Сьогодні в ЗМІ з'явилася новина, що "затримано злочинну організацію, яка ошукала українців на понад ₴45 млн під виглядом продажу дронів". На жаль, ми теж дотичні до цієї історії та в медіа фігурують саме наші документи", — написав львів’янин.

За його словами, телефон волонтерів дав товариш, який неодноразово через них вирішував подібні питання.

"Затримана — ніби надійна волонтерка — взялася привезти "мавіки" і ми їх оплатили. Обіцяних коптерів ми так і не отримали, гроші теж пропали. Як кажуть, "кому — війна, кому — жнива", — розповів Олег Мацех.

Він додав, що платили по перерахунку, хоча псевдопродавці схиляли до готівки.

"В результаті слідству ми надали беззаперечні докази і віримо, що в суді вони зіграють свою роль", — висловив надію львів’янин.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині румуни видавали себе за біженців з України, сподіваючись отримати гроші та житло. Їх вдалося викрити після того, як виявилося, що вони не володіють українською мовою.

Відома українська співачка і продюсерка, народна артистка Наталія Могилевська терміново звернулася до своїх підписників. Популярна артистка заявила про шахраїв, з якими вона зіштовхнулася, і розповіла всю правду.