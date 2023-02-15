Во Львове воины-афганцы получат материальную помощь

В общей сложности средства получат 1 247 человек

К 34-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан 15 февраля воинам-афганцам и членам семей погибших, проживающих во львовской общине и состоящих на учете в отделах социальной защиты, город выплатит материальную помощь. В общей сложности средства получат 1 247 человек. На эти выплаты в бюджете Львовской МТГ было предусмотрено 1 350 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Кто получит материальную помощь?

Как сообщили в управлении социальной защиты ЛГС, одноразовую материальную помощь получат:

— лица, участвовавшие в боевых действиях на территории Республики Афганистан, участники боевых действий: такая помощь получит 751 воин по 1000 гривен;

— лица с инвалидностью 1-й группы, которые принимали участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан: таких воинов-афганцев во Львовской МТГ проживает 10, и получат по 2500 гривен материальной помощи;

— лица с инвалидностью 2-й группы, участвовавшие в боевых действиях на территории Республики Афганистан: во Львовской МТГ проживает 168 воинов — им выплатят по 1500 гривен;

— лица с инвалидностью 3-й группы, участвовавшие в боевых действиях на территории Республики Афганистан: такую помощь получат 228 человек по 1000 гривен;

— члены семей погибших (умерших) лиц, участвовавших в боевых действиях на территории Республики Афганистан: такую помощь получат 89 человек по 1000 гривен;

— мама участника боевых действий, погибшего во время войны на территории Республики Афганистан: она получит 5000 гривен.

Напомним, депутаты инициируют принятие законопроекта, предусматривающего сокращение пенсионных выплат бывшим судьям Конституционного суда Украины (КСУ). Именно эта категория пенсионеров получает самые большие выплаты – около 96 тысяч гривен.