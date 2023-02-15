У Львові воїни-афганці отримають матеріальну допомогу

У Львові воїни-афганці та родичі загиблих військових отримають матеріальну допомогу
До 34-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, що відзначається 15 лютого, воїнам-афганцям та членам сімей загиблих, які мешкають у львівській громаді й перебувають на обліку у відділах соціального захисту, місто виплатить матеріальну допомогу. Загалом кошти отримають 1 247 людей. На ці виплати у бюджеті Львівської МТГ передбачили 1 350 000 гривень.
Про це інформує пресслужба Львівської міської ради
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Хто отримає матеріальну допомогу?
Як повідомили в управлінні соціального захисту ЛМР, одноразову матеріальну допомогу отримають:
— особи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан, учасники бойових дій: таку допомогу отримає 751 воїн по 1000 гривень;
— особи з інвалідністю 1-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таких воїнів-афганців у Львівській МТГ мешкає 10, і отримають вони по 2500 гривень матеріальної допомоги;
— особи з інвалідністю 2-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: у Львівській МТГ мешкає 168 воїнів — їм виплатять по 1500 гривень;
— особи з інвалідністю 3-ї групи, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 228 осіб по 1000 гривень;
— члени сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан: таку допомогу отримають 89 осіб по 1000 гривень;
— мама учасника бойових дій, який загинув під час війни на території Республіки Афганістан: вона отримає 5000 гривень.
Нагадаємо, депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.