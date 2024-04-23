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Во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату

23 апреля 2024 09:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львове впервые перенесли празднование Дня города на другую дату
Праздничный парад к 762-й годовщине Львова. Иллюстративное фото: photo-lviv.in.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В этом году Львову исполняется 768 лет, празднование пройдет в ближайшие выходные после Дня святого Юрия – покровителя города. В связи с изменениями, связанными с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь, День святого Юрия отмечается 23 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

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Перенос празднования дня города

Основное внимание во время празднования будет сосредоточено на защитниках Украины – наших воинах. Празднование Дня города будет посвящено благодарности и чествованию украинских защитников.

По словам заместителя городского головы Львова по гуманитарным вопросам Ирины Кулинич, в пятницу, 26 апреля, семьям защитников, защищавших независимость Украины с 2014 года, будут вручены награды "Почетный знак Святого Юрия" посмертно.

В субботу, 27 апреля, на площади Рынок состоится торжественная церемония вынесения флагов военных и оборонных структур Украины, которая напомнит о подвигах украинских боевых подразделений. В воскресенье на центральной площади города пройдет концерт военного оркестра Академии сухопутных войск.

Кроме этого, во Львове выходные будут насыщенными событиями из программы "Львов – город весны", включая фермерскую ярмарку, Lviv Craft Fest, музыкальные перформансы, поэтические вечера, мастер-классы по рисованию цветочных картин и украшение ивовых веток.

Напомним, что в мае украинцы будут отдыхать восемь дней. Празднование некоторых дат на период действия военного положения отменили.

Также мы писали, что дополнительных выходных на Пасху не будут делать. 6 мая будет обычным рабочим днем.

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