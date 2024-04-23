У Львові вперше перенесли святкування Дня міста на іншу дату

Святковий парад до 762-х роковин Львова. Ілюстративне фото: photo-lviv.in.ua

Цього року Львову виповнюється 768 років, святкування пройде найближчими вихідними після Дня святого Юрія – покровителя міста. У зв'язку зі змінами, пов'язаними із переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар, День святого Юрія святкують 23 квітня.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Перенесення святкування дня міста

Основну увагу під час святкування буде зосереджено на захисниках України – наших воїнах. Святкування Дня міста буде присвячено подяці та вшануванню українських захисників.

За словами заступниці міського голови Львова з гуманітарних питань Ірини Кулініч, у п'ятницю, 26 квітня, сім'ям захисників, які захищали незалежність України з 2014 року, буде вручено нагороди "Почесний знак Святого Юрія" посмертно.

У суботу, 27 квітня, на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України, яка нагадає про подвиги українських бойових підрозділів. У неділю на центральній площі міста відбудеться концерт військового оркестру Академії сухопутних військ.

Окрім цього, у Львові вихідні будуть насиченими подіями із програми "Львів – місто весни", включаючи фермерський ярмарок, Lviv Craft Fest, музичні перформанси, поетичні вечори, майстер-класи з малювання квіткових картин та прикрасу вербових гілок.

Нагадаємо, що у травні українці відпочиватимуть вісім днів . Святкування деяких дат на період дії воєнного стану скасували.

Також ми писали, що додаткових вихідних на Великдень не робитимуть. 6 травня буде звичайним робочим днем.