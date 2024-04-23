У Львові вперше перенесли святкування Дня міста на іншу дату
Цього року Львову виповнюється 768 років, святкування пройде найближчими вихідними після Дня святого Юрія – покровителя міста. У зв'язку зі змінами, пов'язаними із переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий календар, День святого Юрія святкують 23 квітня.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Перенесення святкування дня міста
Основну увагу під час святкування буде зосереджено на захисниках України – наших воїнах. Святкування Дня міста буде присвячено подяці та вшануванню українських захисників.
За словами заступниці міського голови Львова з гуманітарних питань Ірини Кулініч, у п'ятницю, 26 квітня, сім'ям захисників, які захищали незалежність України з 2014 року, буде вручено нагороди "Почесний знак Святого Юрія" посмертно.
У суботу, 27 квітня, на площі Ринок відбудеться урочиста церемонія винесення прапорів військових та оборонних структур України, яка нагадає про подвиги українських бойових підрозділів. У неділю на центральній площі міста відбудеться концерт військового оркестру Академії сухопутних військ.
Окрім цього, у Львові вихідні будуть насиченими подіями із програми "Львів – місто весни", включаючи фермерський ярмарок, Lviv Craft Fest, музичні перформанси, поетичні вечори, майстер-класи з малювання квіткових картин та прикрасу вербових гілок.
Нагадаємо, що у травні українці відпочиватимуть вісім днів . Святкування деяких дат на період дії воєнного стану скасували.
Також ми писали, що додаткових вихідних на Великдень не робитимуть. 6 травня буде звичайним робочим днем.
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