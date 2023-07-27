Во Львове чтят память жертв Скниловской трагедии: как это было

Падение самолета в Скнилове. Фото: armyinform

21 год назад, 27 июля 2002 года, на военном аэродроме Скнилов во Львове произошла катастрофа, которую называют самой масштабной авиашоу в современной истории.

Погибли 77 человек, 28 из них дети

Самолет Су-27, выполнявший фигуры высшего пилотажа, неожиданно стал падать и врезался в толпу зрителей. Тогда погибли 77 человек, 28 из них — дети, более 350 получили ранения, у нескольких человек диагностировали серьезные психические заболевания.

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Тела погибших во время падения самолета в Скнилове. Фото: УНИАН

История афиашоу

В 2002 году 14-й авиационный корпус Военно-воздушных сил Украины праздновал 60-летие, в честь чего организовали масштабное авиашоу. На аэродроме собралось минимум 10 тысяч зрителей — люди съезжались со всей Львовской области семьями.

Для демонстрационного пилотирования из Ивано-Франковска должен был вылететь МиГ-29УБ, но из-за неблагоприятных погодных условий не смог и его заменили на Су-27. Выполняли фигуры высшего пилотажа пилоты первого класса, полковники Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Во время выполнения фигуры "полупетля" самолет не набрал достаточной высоты, пытался лететь горизонтально, очень близко к земле, но задел стабилизатором тополя, врезался в землю, в другой самолет, опрокинулся, влетел в зрителей, разрезая толпу крылом, и загорелся.

У морга образовались очереди

Пострадавших вывозили два десятка скорых. Больницы были переполнены, у морга образовались очереди. Тела погибших привозили грузовиками, несколько человек так и не удалось идентифицировать. Пилоты катапультировались после столкновения с землей — значительных повреждений не получили.

Люди в момент падения самолета в Скнилове. Фото: Google

Кто наказан

Официальная версия трагедии — нарушение правил пилотирования Су-27, отклонение от полетного задания и ненадлежащая организация авиашоу. Неофициально речь шла об ошибке пилотов, проблемах с техникой, недостаточной квалификации для выполнения демонстрационных фигур.

Осуждены за Скниловскую трагедию. Слева направо: командир экипажа самолета Владимир Топонарь, руководитель полетов Юрий Яцюк и второй пилот Юрий Егоров. Фото: УНИАН

Обвиняемыми по делу стали более десяти человек, реальные тюремные сроки получили пилоты Владимир Топонар (14 лет) и Юрий Егоров (8 лет) — вышли через 11 и 2,5 года соответственно; а также трое военных 14-го авиационного корпуса: командующий, генерал-майор Анатолий Третьяков (отсидел 5 лет из 6), помощник руководителя полетов Юрий Яцюк (отбыл почти 3 года из 5), начальник службы безопасности полетов Анатолий Лукиных (4 года условно). Ни один из них своей вины не признал.

Добавим, в этом году родственники погибших в Скниловской трагедии получают материальную помощь от мэрии. Как отмечают в горсовете, в общей сложности средства получат 55 граждан, являющихся родственниками погибших во время авиакатастрофы на военном аэродроме "Скнилов" под Львовом. Размер выплат будет составлять 2 тысячи гривен. В прошлом году родственники получили большие суммы — по 5 тысяч гривен.

Напомним, что до трагедии на аэродроме Скнилов самой масштабной была катастрофа на авиашоу в немецком городе Рамштайн на военно-воздушной базе США. 28 августа 1988 года три из десяти реактивных самолетов столкнулись и загорелись в воздухе. Один из них упал на зрителей. Тогда погибли 70 человек: на месте погибли 31 зритель и три пилота. Позже от травм в больницах скончались еще 36. Более 400 человек получили травмы разной степени тяжести.

Также, мы ранее писали, что в результате падения пожарного самолета в Греции во время тушения лесных пожаров погибли как минимум три человека. Среди них пилоты и житель острова Эвбея.