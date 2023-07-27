У Львові вшановують пам'ять жертв Скнилівської трагедії: як це було

Падіння літака у Скнилові. Фото: armyinform

21 рік тому, 27 липня 2002 року, на військовому аеродромі Скнилів у Львові сталася катастрофа, яку називають наймасштабнішою на авіашоу в сучасній історії.

Загинуло 77 людей, 28 із них діти

Літак Су-27, що виконував фігури найвищого пілотажу, несподівано став падати і врізався в натовп глядачів. Тоді загинули 77 людей, 28 із них — діти, понад 350 отримали поранення, у кількох людей діагностували серйозні психічні захворювання.

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Тіла людей які загинули під час падіння літака у Скнилові. Фото: УНІАН

Історія авіашоу

У 2002 році 14-й авіаційний корпус Військово-повітряних сил України святкував 60-річчя, на честь чого організували масштабне авіашоу. На аеродромі зібралося щонайменше 10 тисяч глядачів — люди з’їжджалися з усієї Львівської області родинами.

Для демонстраційного пілотування з Івано-Франківська мав вилетіти МіГ-29УБ, але через несприятливі погодні умови не зміг і його замінили на Су-27. Виконували фігури вищого пілотажу пілоти першого класу, полковники Володимир Топонар і Юрій Єгоров. Під час виконання фігури "напівпетля" літак не набрав достатньої висоти, намагався летіти горизонтально, дуже близько до землі, але зачепив стабілізатором тополю, врізався в землю, в інший літак, перекинувся, влетів у глядачів, розрізаючи натовп крилом, і загорівся.

Біля моргу утворилися черги

Постраждалих вивозили два десятки швидких. Лікарні були переповнені, біля моргу утворилися черги. Тіла загиблих привозили вантажівками, кількох людей так і не вдалося ідентифікувати. Пілоти катапультувалися після зіткнення з землею — значних ушкоджень не отримали.

Люди в момент падіння літака у Скнилові. Фото: Google

Хто покараний

Офіційна версія трагедії — порушення правил пілотування Су-27, відхилення від польотного завдання та неналежна організація авіашоу. Неофіційно йшлося про помилку пілотів, проблеми з технікою, недостатню кваліфікацію для виконання демонстраційних фігур.

Засуджені за Скнилівську трагедію. Зліва направо: командир екіпажу літака Володимир Топонар, керівник польотів Юрій Яцюк і другий пілот Юрій Єгоров. Фото: УНІАН

Обвинуваченими у справі стали більш ніж десять осіб, реальні тюремні строки отримали пілоти Володимир Топонар (14 років) і Юрій Єгоров (8 років) – вийшли через 11 та 2,5 роки відповідно; а також троє військових 14-го авіаційного корпусу: командувач, генерал-майор Анатолій Третьяков (відсидів 5 років з 6), помічник керівника польотів Юрій Яцюк (відбув майже 3 роки з 5), начальник служби безпеки польотів Анатолій Лукіних (4 роки умовно). Жоден з них своєї провини не визнав.

Додамо, цього року родичі загиблих у Скнилівській трагедії отримують матерілаьну допомогу від мерії. Як зазначають у міськраді, загалом кошти отримають 55 громадян, які є родичами загиблих під час авіакатастрофи на військовому летовищі "Скнилів" під Львовом. Розмір виплат становитиме 2 тисячі гривень. Минулого року родичі отримали більші суми — по 5 тисяч гривень.

Нагадаємо що до трагедії на аеродромі Скнилів наймасштабнішою була катастрофа на авіашоу в німецькому місті Рамштайн на військово-повітряній базі США. 28 серпня 1988 року три з десяти реактивних літаків зіштовхнулися і загорілися в повітрі. Один із них упав на глядачів. Тоді загинули 70 людей: на місці загинули 31 глядач і троє пілотів. Пізніше від травм у лікарнях померли ще 36. Понад 400 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також, ми раніше писали, що Внаслідок падіння пожежного літака в Греції під час гасіння лісових пожеж загинули як мінімум троє людей. Серед них пілоти та житель острова Евбея.