Бой под Крутами — во Львове почтили память погибших героев

Чествование памяти героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

На Лычаковском кладбище во Львове 29 января почтили память погибших героев Крут. Неравнодушные возложили цветы к могилам участников боя и зажгли лампадки в память о погибших.

Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации.

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Чествование памяти героев Крут во Львове

Отмечается, что на Лычаковском кладбище 29 января состоялись памятные мероприятия к 107 годовщине подвига героев Крут. К могилам участников боя Игоря Лосского и Андрея Лазаренко возложили цветы, зажгли лампадки и присоединились к поминальному молебну.

Чествование памяти героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

Чествование памяти героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

Чествование памяти героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

Чествование памяти героев Крут во Львове. Фото: t.me/people_of_action

"Бой под Крутами 1918 года стал символом героизма украинцев, когда стойкость сотен определили будущее миллионов. Сейчас почтили всех его участников и непосредственно тех, кто покоится на Лычаковском кладбище — Игоря Лосского и Андрея Лазаренко", — отметил первый заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик.

В ведомстве напомнили, что сегодня украинцы снова борются за свою независимость, и подвиг героев Крут остается примером несокрушимости для всех поколений.

Напомним, 29 января 1918 года неподалеку железнодорожной станции Круты, что на Черниговщине, состоялся бой между украинскими войсками и большевистской армией. Как украинская молодежь стала символом борьбы — читайте в материале Новини.LIVE.