Бій під Крутами — у Львові вшанували пам'ять загиблих героїв

Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

На Личаківському кладовищі у Львові 29 січня вшанували пам'ять загиблих героїв Крут. Небайдуже поклали квіти до могил учасників бою та запалили лампадки в пам'ять про полеглих.

Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації.

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Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові

Зазначається, що на Личаківському кладовищі 29 січня відбулися пам'ятні заходи до 107 річниці подвигу героїв Крут. До могил учасників бою Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка поклали квіти, запалили лампадки та долучилися до поминального молебню.

Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

Вшанування пам'яті героїв Крут у Львові. Фото: t.me/people_of_action

"Бій під Крутами 1918 року став символом героїзму українців, коли стійкість сотень визначили майбутнє мільйонів. Нині вшанували усіх його учасників та безпосередньо тих, хто спочиває на Личаківському кладовищі — Ігоря Лоського та Андрія Лазаренка", — зазначив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

У відомстві нагадали, що сьогодні українців знову виборюють свою незалежність, і подвиг героїв Крут залишається прикладом незламності для всіх поколінь.

Нагадаємо, 29 січня 1918 року неподалік залізничної станції Крути, що на Чернігівщині, відбувся бій між українськими військами та більшовицькою армією. Як українська молодь стала символом боротьби — читайте в матеріалі Новини.LIVE.