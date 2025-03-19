Демьян Ганул — во Львове почтили память погибшего активиста

Во Львове почтили память погибшего активиста Ганула — фото
Во Львове 19 марта почтили память убитого одесского активиста Демьяна Ганула. В центре города львовяне оставили плакаты и цветы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Почтение памяти убитого Демьяна Ганула во Львове
Возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова горожане оставили плакаты, цветы и лампадки. Как известно, именно сегодня в Одессе попрощались с убитым активистом.
Что известно об убийстве Демьяна Ганула
Напомним, 14 марта в центре Одессы произошла стрельба. В Приморском районе убили активиста Демьяна Ганула.
Как известно, это уже второе покушение на одесского активиста. Мужчине угрожали еще в 2024 году.
На гибель Ганула отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил руководителям всех правоохранительных структур страны установить все подробности преступления.
Незадолго правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Вероятный стрелок — 46-летний житель Кировоградской области. Как известно, он дезертировал, чтобы подготовиться к убийству. Это нападение тщательно планировалось, а следствие анализирует все возможные обстоятельства.
Уже 16 марта подозреваемому в убийстве активиста Сергею Шалаеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Во время судебного заседания Шалаев признал свою вину. Следствие сейчас работает над установлением заказчиков преступления и возможных сообщников.
19 марта с Демьяном Ганулом попрощались в Одессе. Проводить его в последний путь пришли сотни горожан.
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