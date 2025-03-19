Демьян Ганул — во Львове почтили память погибшего активиста

Чествование памяти Демьяна Ганула во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 19 марта почтили память убитого одесского активиста Демьяна Ганула. В центре города львовяне оставили плакаты и цветы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова горожане оставили плакаты, цветы и лампадки. Как известно, именно сегодня в Одессе попрощались с убитым активистом.

Чествование памяти Демьяна Ганула во Львове. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти Демьяна Ганула во Львове. Фото: Новини.LIVE

Чествование памяти Демьяна Ганула во Львове. Фото: Новини.LIVE

Что известно об убийстве Демьяна Ганула

Напомним, 14 марта в центре Одессы произошла стрельба. В Приморском районе убили активиста Демьяна Ганула.

Как известно, это уже второе покушение на одесского активиста. Мужчине угрожали еще в 2024 году.

На гибель Ганула отреагировал президент Владимир Зеленский. Он поручил руководителям всех правоохранительных структур страны установить все подробности преступления.

Незадолго правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула. Вероятный стрелок — 46-летний житель Кировоградской области. Как известно, он дезертировал, чтобы подготовиться к убийству. Это нападение тщательно планировалось, а следствие анализирует все возможные обстоятельства.

Уже 16 марта подозреваемому в убийстве активиста Сергею Шалаеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время судебного заседания Шалаев признал свою вину. Следствие сейчас работает над установлением заказчиков преступления и возможных сообщников.

19 марта с Демьяном Ганулом попрощались в Одессе. Проводить его в последний путь пришли сотни горожан.