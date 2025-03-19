Дем'ян Ганул — у Львові вшанували пам'ять загиблого активіста

У Львові вшанували пам'ять загиблого активіста Ганула — фото
У Львові 19 березня вшанували пам’ять вбитого одеського активіста Дем'яна Ганула. В центрі міста львів'яни залишили плакати та квіти.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Вшанування пам'яті вбитого Дем'яна Ганула у Львові
Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова містяни залишили плакати, квіти та лампадки. Як відомо, саме сьогодні в Одесі попрощалися із вбитим активістом.
Що відомо про вбивство Дем'яна Ганула
Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси трапилась стрілянина. У Приморському районі вбили активіста Дем'яна Ганула.
Як відомо, це вже другий замах на одеського активіста. Чоловіку погрожували ще у 2024 році.
На загибель Ганула відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив очільникам усіх правоохоронних структур країни встановити усі подробиці злочину.
Незадовго правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула. Ймовірний стрілець — 46-річний мешканець Кіровоградської області. Як відомо, він дезертував, щоб підготуватися до вбивства. Цей напад ретельно планувався, а слідство аналізує всі можливі обставини.
Вже 16 березня підозрюваному у вбивстві активіста Сергію Шалаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Під час судового засідання Шалаєв визнав свою провину. Слідство наразі працює над встановленням замовників злочину та можливих спільників.
19 березня з Дем'яном Ганулом попрощались в Одесі. Проводити його в останній путь прийшли сотні містян.
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