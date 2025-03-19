Дем'ян Ганул — у Львові вшанували пам'ять загиблого активіста

Вшанування пам'яті Дем'яна Ганула у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 19 березня вшанували пам’ять вбитого одеського активіста Дем'яна Ганула. В центрі міста львів'яни залишили плакати та квіти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вшанування пам'яті вбитого Дем'яна Ганула у Львові

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у центрі Львова містяни залишили плакати, квіти та лампадки. Як відомо, саме сьогодні в Одесі попрощалися із вбитим активістом.

Вшанування пам'яті Дем'яна Ганула у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті Дем'яна Ганула у Львові. Фото: Новини.LIVE

Вшанування пам'яті Дем'яна Ганула у Львові. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про вбивство Дем'яна Ганула

Нагадаємо, 14 березня в центрі Одеси трапилась стрілянина. У Приморському районі вбили активіста Дем'яна Ганула.

Як відомо, це вже другий замах на одеського активіста. Чоловіку погрожували ще у 2024 році.

На загибель Ганула відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив очільникам усіх правоохоронних структур країни встановити усі подробиці злочину.

Незадовго правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула. Ймовірний стрілець — 46-річний мешканець Кіровоградської області. Як відомо, він дезертував, щоб підготуватися до вбивства. Цей напад ретельно планувався, а слідство аналізує всі можливі обставини.

Вже 16 березня підозрюваному у вбивстві активіста Сергію Шалаєву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під час судового засідання Шалаєв визнав свою провину. Слідство наразі працює над встановленням замовників злочину та можливих спільників.

19 березня з Дем'яном Ганулом попрощались в Одесі. Проводити його в останній путь прийшли сотні містян.