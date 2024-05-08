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Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны

8 мая 2024 13:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны
Чествование памяти жертв Второй мировой войны во Львове. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В День памяти и победы над нацизмом львовяне собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал свою жизнь в борьбе против нацистского режима. Торжества начались с возложения цветов и зажигания лампадок у памятника воинам-освободителям.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

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Чествование памяти погибших

Торжество также было преисполнено памяти и чествования погибших в концлагере для военнопленных "Шталаг-328", действовавшего на территории Цитадели в годы Второй мировой войны. Напомним, что в течение 1941-44 годов нацисты содержали здесь более 284 тысяч военнопленных, более 142 тысяч из которых были убиты или убиты.

  • Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны - фото 1
    Чествование памяти жертв Второй мировой войны во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны - фото 2
    Чествование памяти жертв Второй мировой войны во Львове. Фото: Новини.LIVE
  • Во Львове почтили память жертв Второй мировой войны - фото 3
    Чествование памяти жертв Второй мировой войны во Львове. Фото: Новини.LIVE
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Установка 8 мая как Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне Верховной Радой Украины в 2023 году является символом объединения этой даты с Днем памяти и примирения. Этот день чествует большинство европейских стран, он стал символом победы над тоталитаризмом и памяти о жертвах войны.

Ранее президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и всему миру по случаю Дня памяти 8 мая. В своем обращении глава государства сравнил нацизм с рашизмом и заявил, как можно остановить кремлевский режим.

Также сегодня, 8 мая, одесситы почтили героев Второй мировой.

война
украинцы
Львов
Вторая мировая война
Украина

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