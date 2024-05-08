У Львові вшанували пам’ять жертв Другої світової війни
У День пам'яті та перемоги над нацизмом, львів'яни зібралися, щоб вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя в боротьбі проти нацистського режиму. Урочистості розпочалися з покладання квітів та запалення лампадок біля пам'ятника воїнам-визволителям.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Вшанування пам'яті загиблих
Урочистість також була сповнена пам'яті та вшанування загиблих у концтаборі для військовополонених "Шталаг-328", який діяв на території Цитаделі в роки Другої світової війни. Нагадаємо, що протягом 1941-44 років нацисти утримували тут понад 284 тисяч військовополонених, понад 142 тисячі з яких були вбиті або замордовані.
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Вшанування пам'яті жертв Другої світової війни у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Вшанування пам'яті жертв Другої світової війни у Львові. Фото: Новини.LIVE
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Вшанування пам'яті жертв Другої світової війни у Львові. Фото: Новини.LIVE
Встановлення 8 травня як Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Верховною Радою України у 2023 році є символом об'єднання цієї дати з Днем пам'яті та примирення. Цей день вшановують більшість європейських країн, він став символом перемоги над тоталітаризмом і пам'яті про жертви війни.
Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців та усього світу з нагоди Дня пам'яті 8 травня. У своєму зверненні глава держави порівняв нацизм з рашизмом та заявив, як можна зупинити кремлівський режим.
Також сьогодні, 8 травня, одесити вшанували героїв Другої світової.
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