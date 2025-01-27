Чествование памяти жертв Холокоста во Львове — фоторепортаж

Во Львове почтили память жертв Холокоста — фоторепортаж
Ежегодно 27 января международное сообщество чтит память жертв Холокоста. Нацисты убили миллионы людей из-за их национальности или мировоззрения. Сегодня во Львове также почтили память невинных погибших.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Чтобы почтить память жертв Холокоста во Львове
Неравнодушные люди собрались во Львове возле памятных мест, чтобы почтить убитых нацистами людей. За упокой их душ провели молитвы, а также на площади возле памятника жертвам Львовского гетто возложили цветы.
Напомним, сегодня отмечают 80-ю годовщину з дня начала ликвидации нацистского концлагеря Аушвиц, который был в Польше. В честь этого там проведут ряд мероприятий, приглашены мировые лидеры.
Президент Украины Владимир Зеленский также сегодня прибыл в Польшу, чтобы почтить память жертв нацистов.
Мы также рассказывали о том, как в мире чтят память жертв Холокоста. Нацисты убили миллионы невинных людей, в том числе и в Украине.
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