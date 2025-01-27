Чествование памяти жертв Холокоста во Львове — фоторепортаж

Чествование памяти жертв Холокоста во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ежегодно 27 января международное сообщество чтит память жертв Холокоста. Нацисты убили миллионы людей из-за их национальности или мировоззрения. Сегодня во Львове также почтили память невинных погибших.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Неравнодушные люди собрались во Львове возле памятных мест, чтобы почтить убитых нацистами людей. За упокой их душ провели молитвы, а также на площади возле памятника жертвам Львовского гетто возложили цветы.

Площадь возле памятника жертвам Львовского гетто. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Таблички с информацией о жертвах Холокоста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, которые пришли на чествование погибших. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники мероприятия по чествованию жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Молитва на месте чествования невинно погибших. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди возле памятника жертвам Холокоста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, сегодня отмечают 80-ю годовщину з дня начала ликвидации нацистского концлагеря Аушвиц, который был в Польше. В честь этого там проведут ряд мероприятий, приглашены мировые лидеры.

Президент Украины Владимир Зеленский также сегодня прибыл в Польшу, чтобы почтить память жертв нацистов.

Мы также рассказывали о том, как в мире чтят память жертв Холокоста. Нацисты убили миллионы невинных людей, в том числе и в Украине.