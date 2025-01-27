Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові — фоторепортаж

У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту — фоторепортаж
Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони людей через їхню національність чи світогляд. Сьогодні у Львові також вшанували пам'ять невинних загиблих.
Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Вшанування жертв Голокосту у Львові
Небайдужі люди зібрались у Львові біля пам'ятних місць, аби вшанувати вбитих нацистами людей. За спокій їхніх душ провели молитви, а також на площі біля пам'ятника жертвам Львівського гетто поставили квіти.
Нагадаємо, сьогодні відзначають 80-ту річницю з дня початку ліквідації найбільшого нацистського концтабору Аушвіц, який був у Польщі. На честь цього там проведуть низку заходів, запрошено світових лідерів.
Президент України Володимир Зеленський також сьогодні прибув до Польщі, аби вшанувати пам'ять жертв нацистів.
Ми також розповідали про те, як у світі шанують пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони невинних людей, зокрема і в Україні.
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