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У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту — фоторепортаж

27 січня 2025 14:00
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові — фоторепортаж
Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони людей через їхню національність чи світогляд. Сьогодні у Львові також вшанували пам'ять невинних загиблих.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Небайдужі люди зібрались у Львові біля пам'ятних місць, аби вшанувати вбитих нацистами людей. За спокій їхніх душ провели молитви, а також на площі біля пам'ятника жертвам Львівського гетто поставили квіти.

У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Площі біля пам'ятника жертвам Львівського гетто. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Таблички з інформацією про жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Люди, які прийшли на вшанування загиблих. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Учасники заходу з вшанування жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Молитва на місці вшанування невинних загиблих. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв Голокосту
Люди біля пам'ятника жертвам Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, сьогодні відзначають 80-ту річницю з дня початку ліквідації найбільшого нацистського концтабору Аушвіц, який був у Польщі. На честь цього там проведуть низку заходів, запрошено світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський також сьогодні прибув до Польщі, аби вшанувати пам'ять жертв нацистів.

Ми також розповідали про те, як у світі шанують пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони невинних людей, зокрема і в Україні.

Львів Голокост жертви пам'ять День пам'яті жертв Голокосту

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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13:42 Ремонт за майже 5 мільйонів —  Південний оголосив тендер

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