Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові — фоторепортаж

Вшанування пам'яті жертв Голокосту у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Щорічно 27 січня міжнародна спільнота вшановує пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони людей через їхню національність чи світогляд. Сьогодні у Львові також вшанували пам'ять невинних загиблих.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Вшанування жертв Голокосту у Львові

Небайдужі люди зібрались у Львові біля пам'ятних місць, аби вшанувати вбитих нацистами людей. За спокій їхніх душ провели молитви, а також на площі біля пам'ятника жертвам Львівського гетто поставили квіти.

Площі біля пам'ятника жертвам Львівського гетто. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Таблички з інформацією про жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди, які прийшли на вшанування загиблих. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Учасники заходу з вшанування жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Молитва на місці вшанування невинних загиблих. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди біля пам'ятника жертвам Голокосту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, сьогодні відзначають 80-ту річницю з дня початку ліквідації найбільшого нацистського концтабору Аушвіц, який був у Польщі. На честь цього там проведуть низку заходів, запрошено світових лідерів.

Президент України Володимир Зеленський також сьогодні прибув до Польщі, аби вшанувати пам'ять жертв нацистів.

Ми також розповідали про те, як у світі шанують пам'ять жертв Голокосту. Нацисти вбили мільйони невинних людей, зокрема і в Україні.