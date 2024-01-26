Во Львове почтили память жертв Холокоста — фоторепортаж

Люди почтили память жертв Холоскоста. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сегодня, 26 января, во Львове почтили память жертв Холокоста — Львовского гетто и Яновского концлагеря. Традиционно возле памятного камня на месте бывшего Яновского концлагеря состоялась общая молитва и возложение цветов.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE

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Адель Дианова — глава еврейской общины во Львове в комментарии Новини.LIVE рассказала о Янине Хешелис, которая выжила во время Холокоста и впоследствии написала книгу "Глазами двенадцатилетней".

Раскладывание цветов. Фото: Новини.LIVE

"Здесь во Львове мы перевели книгу на украинский язык. Во-первых, для того, чтобы нам самим было легче, что мы помним. Пока кто-то помнит, эти люди еще существуют", — говорит Адель Дианова.

Общая молитва. Фото: Новини.LIVE

Памятный камень жертв Холокоста. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы также писали, что в канун Международного дня памяти жертв Холокоста в Одессе возложили цветы к памятному камню в Прохоровском сквере.