У Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту — фоторепортаж

Люди з на вшануванні пам'яті жертв Голоскосту. Фото: Новини.LIVE, Марта Байдака

Сьогодні, 26 січня, у Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту — Львівського гетто та Янівського концтабору. Традиційно біля пам’ятного каменю на місці колишнього Янівського концтабору відбулась спільна молитва та покладання квітів.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE

Читайте також:

День пам'яті жертв Голокосту

Адель Діанова — голова єврейської громади у Львові у коментарі Новини.LIVE розповіла про Яніну Хешеліс, яка вижила під час Голокосту та згодом написала книжку "Очима дванадцятирічної".

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE

"Тут у Львові ми переклали книжку на українську мову. По-перше для того, щоб нам самим було легше, що ми пам’ятаємо. Поки хтось памʼятає, ці люди ще існують", — каже Адель Діанова.

Спільна молитва. Фото: Новини.LIVE

Пам’ятний камінь жертв Голокосту. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми також писали, що напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту в Одесі поклали квіти до пам'ятного каменя у Прохорівському сквері.