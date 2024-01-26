У Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту — фоторепортаж

У Львові вшанували пам'ять жертв Голоскосту — фоторепортаж Новини.LIVE
Сьогодні, 26 січня, у Львові вшанували пам’ять жертв Голокосту — Львівського гетто та Янівського концтабору. Традиційно біля пам’ятного каменю на місці колишнього Янівського концтабору відбулась спільна молитва та покладання квітів.
Про це інформує журналістка Новини.LIVE
День пам'яті жертв Голокосту
Адель Діанова — голова єврейської громади у Львові у коментарі Новини.LIVE розповіла про Яніну Хешеліс, яка вижила під час Голокосту та згодом написала книжку "Очима дванадцятирічної".
"Тут у Львові ми переклали книжку на українську мову. По-перше для того, щоб нам самим було легше, що ми пам’ятаємо. Поки хтось памʼятає, ці люди ще існують", — каже Адель Діанова.
Нагадаємо, ми також писали, що напередодні Міжнародного дня памʼяті жертв Голокосту в Одесі поклали квіти до пам'ятного каменя у Прохорівському сквері.
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