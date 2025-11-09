Во Львове почтили память павших художников — фоторепортаж

Акция чествования павших деятелей культуры и искусства во Львове 9 ноября 2025 года. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове, 9 ноября, состоялась акция памяти погибших деятелей культуры и искусства. Во время мероприятия хор "Черемош" исполнял украинские песни, а посетители декламировали стихи в честь погибших художников.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака с места события.

Во Львове почтили память художников, погибших на войне. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во Львове состоялась акция памяти погибших художников

В воскресенье, 9 ноября, на площади перед памятником Тарасу Шевченко состоялась акция чествования павших деятелей культуры и искусства.

Дочь языковеда Ирины Фарион на акции в память о павших деятелях культуры. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акция в память о павших деятелях культуры. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Во время события хор "Черемош" исполнял украинские песни, а все желающие декламировали стихи, почтив память художников, отдавших жизнь за Украину.

Львовяне вышли на улицы города, чтобы почтить павших деятелей культуры. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Отметим, что за время полномасштабной войны в Украине погибло 354 художника и медийщики, согласно данным Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, опубликованным 4 ноября 2025 года. Эта цифра включает 236 художников и 118 медийщиков, среди которых есть как украинские, так и иностранные журналисты.

Акция чествования павших деятелей культуры и искусства во Львове. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский встретился с художниками и отметил их государственными наградами.

Ранее стало известно, сколько объектов культурного наследия повреждено в Украине.