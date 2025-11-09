У Львові вшанували полеглих митців — фоторепортаж

Акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва у Львові 9 листопада 2025 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові, 9 листопада, відбулася акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва. Під час заходу хор "Черемош" виконував українські пісні, а відвідувачі декламували вірші на честь загиблих митців.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака з місця події.

У Львові вшанували пам’ять митців, загиблих на війні. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У Львові відбулася акція пам’яті загиблих митців

У неділю, 9 листопада, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва.

Донька мовознавиці Ірини Фаріон на акції в пам'ять про полеглих діячів культури. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Акція в пам'ять про полеглих діячів культури. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Під час події хор "Черемош" виконував українські пісні, а всі охочі декламували вірші, вшановуючи пам’ять митців, які віддали життя за Україну.

Львів'яни вийшли на вулиці міста, аби вшанувати полеглих діячів культури. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Зазначимо, що за час повномасштабної війни в Україні загинуло 354 митці та медійники, згідно з даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, опублікованими 4 листопада 2025 року. Ця цифра включає 236 митців та 118 медійників, серед яких є як українські, так і іноземні журналісти.

Акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва у Львові. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський зустрівся з митцями та відзначив їх державними нагородами.

Раніше стало відомо, скільки обʼєктів культурної спадщини пошкоджено в Україні.