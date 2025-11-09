У Львові вшанували полеглих митців — фоторепортаж

У Львові вшанували полеглих діячів культури — фоторепортаж
У Львові, 9 листопада, відбулася акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва. Під час заходу хор "Черемош" виконував українські пісні, а відвідувачі декламували вірші на честь загиблих митців.
У Львові відбулася акція пам’яті загиблих митців
У неділю, 9 листопада, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку відбулася акція вшанування полеглих діячів культури та мистецтва.
Під час події хор "Черемош" виконував українські пісні, а всі охочі декламували вірші, вшановуючи пам’ять митців, які віддали життя за Україну.
Зазначимо, що за час повномасштабної війни в Україні загинуло 354 митці та медійники, згідно з даними Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, опублікованими 4 листопада 2025 року. Ця цифра включає 236 митців та 118 медійників, серед яких є як українські, так і іноземні журналісти.
