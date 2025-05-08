Во Львове почтили память жертв концлагеря Шталаг-328 в День памяти

Люди держат цветы и лампадки возле памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 8 мая состоялись памятные мероприятия ко Дню памяти и примирения. У креста на территории бывшего концлагеря "Шталаг-328", который находился на Цитадели, жители города, представители власти и духовенства почтили погибших во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Стражи стоят возле креста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди возложили цветы и лампадки возле креста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На месте трагедии провели экуменическую панихиду по душам жертв, после чего присутствующие зажгли лампадки и возложили цветы к памятному кресту. Как отметили Владимир и Надежда Кохалевичи в комментарии для Новини.LIVE, они ежегодно приходят сюда и в бывшую тюрьму на Лонцкого, чтобы почтить память погибших от рук нацистского режима и советского НКВД.

Почтение памяти жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Военнослужащие и полицейские держат цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ветараны. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Это место имеет особое значение для львовян. В годы войны немецкий лагерь "Шталаг-328" был одним из крупнейших концентрационных лагерей в Европе. В нем содержали около 280 тысяч военнопленных разных национальностей. Половина из них погибла в нечеловеческих условиях.

Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Священники. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди пришли почтить память жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также напомнили и о событиях июня 1941 года, когда во время отступления из Львова советские войска НКВД расстреляли в городских тюрьмах от 3000 до 4000 политических заключенных.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв нацистов и обратился к украинцам.

Также корреспонденты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, вспоминают ли они погибших во Второй мировой войне.