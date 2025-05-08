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Во Львове почтили память жертв НКВД и нацистов — фоторепортаж

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Дата публикации 8 мая 2025 13:10
Во Львове почтили память жертв концлагеря Шталаг-328 в День памяти
Люди держат цветы и лампадки возле памятного креста на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 8 мая состоялись памятные мероприятия ко Дню памяти и примирения. У креста на территории бывшего концлагеря "Шталаг-328", который находился на Цитадели, жители города, представители власти и духовенства почтили погибших во время Второй мировой войны.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Во Львове почтили память жертв НКВД и нацистов

Вшанування пам'яті жертв
Стражи стоят возле креста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Вшанування пам'яті жертв у Львові
Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв нацизму та НКВС
Люди возложили цветы и лампадки возле креста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На месте трагедии провели экуменическую панихиду по душам жертв, после чего присутствующие зажгли лампадки и возложили цветы к памятному кресту. Как отметили Владимир и Надежда Кохалевичи в комментарии для Новини.LIVE, они ежегодно приходят сюда и в бывшую тюрьму на Лонцкого, чтобы почтить память погибших от рук нацистского режима и советского НКВД.

8 травня покладання квітів
Почтение памяти жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328
Военнослужащие и полицейские держат цветы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328 вшанування пам'яті жертв
Ветараны. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Это место имеет особое значение для львовян. В годы войны немецкий лагерь "Шталаг-328" был одним из крупнейших концентрационных лагерей в Европе. В нем содержали около 280 тысяч военнопленных разных национальностей. Половина из них погибла в нечеловеческих условиях.

Шталаг 328 покладання квітів
Возложение цветов. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Священники
Священники. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328 8 травня 2025
Люди пришли почтить память жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Также напомнили и о событиях июня 1941 года, когда во время отступления из Львова советские войска НКВД расстреляли в городских тюрьмах от 3000 до 4000 политических заключенных.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв нацистов и обратился к украинцам.

Также корреспонденты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов, вспоминают ли они погибших во Второй мировой войне.

Львов НКВД фото жертвы нацизм фоторепортаж День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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