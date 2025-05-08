У Львові вшанували жертв концтабору Шталаг-328 у День пам’яті

Люди тримають квіти та лампадки біля пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору "Шталаг-328". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові 8 травня відбулися пам’ятні заходи до Дня пам’яті та примирення. Біля хреста на території колишнього концтабору "Шталаг-328", що знаходився на Цитаделі, мешканці міста, представники влади та духовенства вшанували загиблих під час Другої світової війни.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Вартові стоять біля хреста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди поклали квіти та лампадки біля хреста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На місці трагедії провели екуменічну панахиду за душі жертв, після чого присутні запалили лампадки та поклали квіти до пам’ятного хреста. Як зазначили Володимир та Надія Кохалевичі у коментарі для Новини.LIVE, вони щороку приходять сюди та до колишньої тюрми на Лонцького, аби вшанувати пам’ять загиблих від рук нацистського режиму та радянського НКВД.

Вшанування пам'яті жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Військовослужбовці та поліцейські тримають квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ветарани. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Це місце має особливе значення для львів’ян. У роки війни німецький табір "Шталаг-328" був одним із найбільших концентраційних таборів у Європі. У ньому утримували близько 280 тисяч військовополонених різних національностей. Половина з них загинула в нелюдських умовах.

Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Священники. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди прийшли вшанувати па'мять жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також нагадали і про події червня 1941 року, коли під час відступу зі Львова радянські війська НКВД розстріляли у міських тюрмах від 3000 до 4000 політичних в’язнів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистів та звернувся до українців.

Також кореспонденти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи згадують вони загиблих у Другій світовій війні.