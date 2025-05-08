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У Львові вшанували жертв НКВД і нацистів — фоторепортаж

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Дата публікації: 8 травня 2025 13:10
У Львові вшанували жертв концтабору Шталаг-328 у День пам’яті
Люди тримають квіти та лампадки біля пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору "Шталаг-328". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові 8 травня відбулися пам’ятні заходи до Дня пам’яті та примирення. Біля хреста на території колишнього концтабору "Шталаг-328", що знаходився на Цитаделі, мешканці міста, представники влади та духовенства вшанували загиблих під час Другої світової війни.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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У Львові вшанували жертв НКВС та нацистів

Вшанування пам'яті жертв
Вартові стоять біля хреста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Вшанування пам'яті жертв у Львові
Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
У Львові вшанували пам'ять жертв нацизму та НКВС
Люди поклали квіти та лампадки біля хреста. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На місці трагедії провели екуменічну панахиду за душі жертв, після чого присутні запалили лампадки та поклали квіти до пам’ятного хреста. Як зазначили Володимир та Надія Кохалевичі у коментарі для Новини.LIVE, вони щороку приходять сюди та до колишньої тюрми на Лонцького, аби вшанувати пам’ять загиблих від рук нацистського режиму та радянського НКВД.

8 травня покладання квітів
Вшанування пам'яті жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328
Військовослужбовці та поліцейські тримають квіти. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328 вшанування пам'яті жертв
Ветарани. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Це місце має особливе значення для львів’ян. У роки війни німецький табір "Шталаг-328" був одним із найбільших концентраційних таборів у Європі. У ньому утримували близько 280 тисяч військовополонених різних національностей. Половина з них загинула в нелюдських умовах.

Шталаг 328 покладання квітів
Покладання квітів. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Священники
Священники. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Шталаг 328 8 травня 2025
Люди прийшли вшанувати па'мять жертв. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Також нагадали і про події червня 1941 року, коли під час відступу зі Львова радянські війська НКВД розстріляли у міських тюрмах від 3000 до 4000 політичних в’язнів. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистів та звернувся до українців. 

Також кореспонденти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи згадують вони загиблих у Другій світовій війні.

Львів НКВС фото жертви нацизм фоторепортаж День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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