У Львові вшанували жертв концтабору Шталаг-328 у День пам’яті

У Львові вшанували жертв НКВД і нацистів — фоторепортаж
У Львові 8 травня відбулися пам’ятні заходи до Дня пам’яті та примирення. Біля хреста на території колишнього концтабору "Шталаг-328", що знаходився на Цитаделі, мешканці міста, представники влади та духовенства вшанували загиблих під час Другої світової війни.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
У Львові вшанували жертв НКВС та нацистів
На місці трагедії провели екуменічну панахиду за душі жертв, після чого присутні запалили лампадки та поклали квіти до пам’ятного хреста. Як зазначили Володимир та Надія Кохалевичі у коментарі для Новини.LIVE, вони щороку приходять сюди та до колишньої тюрми на Лонцького, аби вшанувати пам’ять загиблих від рук нацистського режиму та радянського НКВД.
Це місце має особливе значення для львів’ян. У роки війни німецький табір "Шталаг-328" був одним із найбільших концентраційних таборів у Європі. У ньому утримували близько 280 тисяч військовополонених різних національностей. Половина з них загинула в нелюдських умовах.
Також нагадали і про події червня 1941 року, коли під час відступу зі Львова радянські війська НКВД розстріляли у міських тюрмах від 3000 до 4000 політичних в’язнів.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв нацистів та звернувся до українців.
Також кореспонденти Новини.LIVE поцікавилися в одеситів, чи згадують вони загиблих у Другій світовій війні.
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