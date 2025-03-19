Лина Костенко — во Львове установили бюст поэтессы

Поэтесса Лина Костенко. Фото: znaj.ua

Во Львове в театре имени Марии Заньковецкой установили бюст выдающейся поэтессы Лины Костенко. Скульптуру создал львовский художник Ярослав Мотыка.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Бюст Лины Костенко во Львове

Скульптура Лины Костенко появилась в театре имени Марии Заньковецкой во Львове. Ее создал львовский художник Ярослав Мотыка, который умер 1 марта этого года.

Бюст Лины Костенко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Бюст Лины Костенко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Бюст Лины Костенко во Львове. Фото: Новини.LIVE

Известно, что когда-то поэтесса лично посетила мастерскую скульптора. Мотыка создал ее портрет по памяти: он говорил, что такие лица не забываются.

Напомним, 19 марта Лина Костенко празднует День рождения. Новини.LIVE собрали интересные факты из жизни поэтессы.

По случаю праздника поэтессу поздравил бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он отметил ее смелость, талант и непоколебимую гражданскую позицию.

Также мы писали, какие неологизмы придумала Лина Костенко. В своих произведениях она использует немало авторских слов, которые ранее не встречались.