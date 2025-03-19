Ліна Костенко — у Львові встановили погруддя поетеси

У Львові встановили погруддя Ліни Костенко — фоторепортаж
У Львові в театрі імені Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси Ліни Костенко. Скульптуру створив львівський митець Ярослав Мотика.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Погруддя Ліни Костенко у Львові
Скульптура Ліни Костенко з'явилася у театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Її створив львівський митець Ярослав Мотика, який помер 1 березня цього року.
Відомо, що колись поетеса особисто відвідала майстерню скульптора. Мотика створив її портрет по пам’яті: він казав, що такі обличчя не забуваються.
Нагадаємо, 19 березня Ліна Костенко святкує День народження. Новини.LIVE зібрали цікаві факти з життя поетеси.
З нагоди свята поетесу привітав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначив її сміливість, талант і непохитну громадянську позицію.
Також ми писали, які неологізми вигадала Ліна Костенко. У своїх творах вона використовує чимало авторських слів, які раніше не зустрічались.
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