Ліна Костенко — у Львові встановили погруддя поетеси

Поетеса Ліна Костенко. Фото: znaj.ua

У Львові в театрі імені Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси Ліни Костенко. Скульптуру створив львівський митець Ярослав Мотика.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Погруддя Ліни Костенко у Львові

Скульптура Ліни Костенко з'явилася у театрі імені Марії Заньковецької у Львові. Її створив львівський митець Ярослав Мотика, який помер 1 березня цього року.

Погруддя Ліни Костенко у Львові. Фото: Новини.LIVE

Погруддя Ліни Костенко у Львові. Фото: Новини.LIVE

Погруддя Ліни Костенко у Львові. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що колись поетеса особисто відвідала майстерню скульптора. Мотика створив її портрет по пам’яті: він казав, що такі обличчя не забуваються.

Нагадаємо, 19 березня Ліна Костенко святкує День народження. Новини.LIVE зібрали цікаві факти з життя поетеси.

З нагоди свята поетесу привітав колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він відзначив її сміливість, талант і непохитну громадянську позицію.

Також ми писали, які неологізми вигадала Ліна Костенко. У своїх творах вона використовує чимало авторських слів, які раніше не зустрічались.