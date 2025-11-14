Военным установили спортивные протезы во Львове — детали

Военные со спортивными протезами. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 14 ноября состоялось масштабное спортивное протезирование для военных. Они проходят лечение и реабилитацию в центре UNBROKEN.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, которая присутствовала на событии.

Спортивные протезы для военных во Львове

Сегодня 14 защитников и защитниц получили беговые и активные протезы Levitate. Они позволят им вернуться к активной жизни после ранений и длительного восстановления.

Протезисты установили ветеранам специальные беговые лезвия, на которых участники вместе с физическими терапевтами сделали свои первые шаги и первые пробежки после травм.

Спортивные протезы для военных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Спортивные протезы для военных в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Протезирование военных. Фото: Новини.LIVE

Военным установили спортивные протезы. Фото: Новини.LIVE

Протезирование военных в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE

Спортивные протезы для военных. Фото: Новини.LIVE

Установка спортивных протезов военным. Фото: Новини.LIVE

Военный с протезами. Фото: Новини.LIVE

Установка спортивных протезов. Фото: Новини.LIVE

После этого они получили активные стопы и впервые испытали их в динамике — сыграли матчи в большой теннис уже на новых протезах.

Напомним, недавно в Киеве открыли центр протезирования MCOP. Главной целью является предоставить высокотехнологичное бесплатное протезирование для 1000 военных, среди которых есть сложные ампутации.

В то же время руководитель патронатной службы "Янголи" рассказала, какие проблемы сейчас существуют с протезированием в Украине. По ее словам, часто изготавливают некачественные протезы за государственные средства.