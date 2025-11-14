Военным установили спортивные протезы во Львове — детали

Во Львове установили спортивные протезы военным — фоторепортаж
Во Львове 14 ноября состоялось масштабное спортивное протезирование для военных. Они проходят лечение и реабилитацию в центре UNBROKEN.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, которая присутствовала на событии.
Спортивные протезы для военных во Львове
Сегодня 14 защитников и защитниц получили беговые и активные протезы Levitate. Они позволят им вернуться к активной жизни после ранений и длительного восстановления.
Протезисты установили ветеранам специальные беговые лезвия, на которых участники вместе с физическими терапевтами сделали свои первые шаги и первые пробежки после травм.
После этого они получили активные стопы и впервые испытали их в динамике — сыграли матчи в большой теннис уже на новых протезах.
Напомним, недавно в Киеве открыли центр протезирования MCOP. Главной целью является предоставить высокотехнологичное бесплатное протезирование для 1000 военных, среди которых есть сложные ампутации.
В то же время руководитель патронатной службы "Янголи" рассказала, какие проблемы сейчас существуют с протезированием в Украине. По ее словам, часто изготавливают некачественные протезы за государственные средства.
