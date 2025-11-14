Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове установили спортивные протезы военным — фоторепортаж

Во Львове установили спортивные протезы военным — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:51
обновлено: 20:35
Военным установили спортивные протезы во Львове — детали
Военные со спортивными протезами. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 14 ноября состоялось масштабное спортивное протезирование для военных. Они проходят лечение и реабилитацию в центре UNBROKEN.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, которая присутствовала на событии.

Реклама
Читайте также:

Спортивные протезы для военных во Львове

Сегодня 14 защитников и защитниц получили беговые и активные протезы Levitate. Они позволят им вернуться к активной жизни после ранений и длительного восстановления.

Протезисты установили ветеранам специальные беговые лезвия, на которых участники вместе с физическими терапевтами сделали свои первые шаги и первые пробежки после травм.

Спортивні протези для військових
Спортивные протезы для военных во Львове. Фото: Новини.LIVE
В UNBROKEN встановили спортивні протези військових
Спортивные протезы для военных в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Спортивні протези в UNBROKEN
Протезирование военных. Фото: Новини.LIVE
Спортивні протези для військових у Львові
Военным установили спортивные протезы. Фото: Новини.LIVE
Військові отримали протези в UNBROKEN
Протезирование военных в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Протезування військових в UNBROKEN
Спортивные протезы для военных. Фото: Новини.LIVE
Військові отримали спортивні протези у Львові
Установка спортивных протезов военным. Фото: Новини.LIVE
Спортивні протези для військових
Военный с протезами. Фото: Новини.LIVE
Протезування військових у Львові
Установка спортивных протезов. Фото: Новини.LIVE

После этого они получили активные стопы и впервые испытали их в динамике — сыграли матчи в большой теннис уже на новых протезах.

Напомним, недавно в Киеве открыли центр протезирования MCOP. Главной целью является предоставить высокотехнологичное бесплатное протезирование для 1000 военных, среди которых есть сложные ампутации.

В то же время руководитель патронатной службы "Янголи" рассказала, какие проблемы сейчас существуют с протезированием в Украине. По ее словам, часто изготавливают некачественные протезы за государственные средства.

спорт Львов военные протезирование ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации