Україна
Дата публікації: 14 листопада 2025 19:51
Оновлено: 20:35
Військовим встановили спортивні протези у Львові — деталі
Військові зі спортивними протезами. Фото: Новини.LIVE

У Львові 14 листопада відбулося масштабне спортивне протезування для військових. Вони проходять лікування та реабілітацію в центрі UNBROKEN.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка була присутня на події. 

Читайте також:

Спортивні протези для військових у Львові

Сьогодні 14 захисників та захисниць отримали бігові та активні протези Levitate. Вони дозволять їм повернутися до активнішого життя після поранень та тривалого відновлення. 

Протезисти встановили ветеранам спеціальні бігові леза, на яких учасники разом із фізичними терапевтами зробили свої перші кроки та перші пробіжки після травм.

Спортивні протези для військових
Спортивні протези для військових у Львові. Фото: Новини.LIVE
В UNBROKEN встановили спортивні протези військових
Спортивні протези для військових в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Спортивні протези в UNBROKEN
Протезування військових. Фото: Новини.LIVE
Спортивні протези для військових у Львові
Військовим встановили спортивні протези. Фото: Новини.LIVE
Військові отримали протези в UNBROKEN
Протезування військових в UNBROKEN. Фото: Новини.LIVE
Протезування військових в UNBROKEN
Спортивні протези для військових. Фото: Новини.LIVE
Військові отримали спортивні протези у Львові
Встановлення спортивних протезів військовим. Фото: Новини.LIVE 
Спортивні протези для військових
Військовий з протезами. Фото: Новини.LIVE
Протезування військових у Львові
Встановлення спортивних протезів. Фото: Новини.LIVE

Після цього вони отримали активні стопи та вперше випробували їх у динаміці — зіграли матчі у великий теніс уже на нових протезах.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрили центр протезування MCOP. Головною метою є надати високотехнологічне безкоштовне протезування для 1000 військових, серед яких є складні ампутації.

Водночас керівниця патронатної служби "Янголи" розповіла, які проблеми наразі існують з протезуванням в Україні. За її словами, часто виготовляють неякісні протези за державні кошти. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
