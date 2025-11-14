Військовим встановили спортивні протези у Львові — деталі

Військові зі спортивними протезами. Фото: Новини.LIVE

У Львові 14 листопада відбулося масштабне спортивне протезування для військових. Вони проходять лікування та реабілітацію в центрі UNBROKEN.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, яка була присутня на події.

Спортивні протези для військових у Львові

Сьогодні 14 захисників та захисниць отримали бігові та активні протези Levitate. Вони дозволять їм повернутися до активнішого життя після поранень та тривалого відновлення.

Протезисти встановили ветеранам спеціальні бігові леза, на яких учасники разом із фізичними терапевтами зробили свої перші кроки та перші пробіжки після травм.

Спортивні протези для військових у Львові. Фото: Новини.LIVE

Спортивні протези для військових. Фото: Новини.LIVE

Після цього вони отримали активні стопи та вперше випробували їх у динаміці — зіграли матчі у великий теніс уже на нових протезах.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відкрили центр протезування MCOP. Головною метою є надати високотехнологічне безкоштовне протезування для 1000 військових, серед яких є складні ампутації.

Водночас керівниця патронатної служби "Янголи" розповіла, які проблеми наразі існують з протезуванням в Україні. За її словами, часто виготовляють неякісні протези за державні кошти.