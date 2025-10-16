График отключения света во Львове — когда не будет света завтра

Во Львове ввели графики отключения — когда не будет света завтра
Во Львове и других регионах Украины 17 октября будут применены аварийные отключения электроэнергии. Поскольку отключения аварийные, предупредить заранее об их внедрении нет возможности.
Об этом сообщили во Львовоблэнерго.
Отключение света во Львове
"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Также во всех регионах до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — говорится в сообщении.
В то же время завтра, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00.
Известно, что сегодня во Львове с 18:30 по распоряжению Укрэнерго были введены две очереди графиков аварийных отключений.
До 20:00 электроэнергия отсутствовала у потребителей 5 и 6 очередей ГАВ. Поскольку отключения аварийные, предупредить заранее об их внедрении нет возможности.
Где узнать графики
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:
- на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
- в "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- в "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- в "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей);
- в мобильном приложении КомКом.
Напомним, 16 октября Укрэнерго вернули графики отключения света. Это необходимо, чтобы стабилизировать работу сети после обстрелов РФ.
В то же время в ДТЭК оценили ситуацию в энергетике. По ее словам, положение сложное, но энергетики знают, что делать.
