Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове ввели графики отключения — когда не будет света завтра

Во Львове ввели графики отключения — когда не будет света завтра

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 21:48
обновлено: 21:48
График отключения света во Львове — когда не будет света завтра
Отключение света в многоквартирном доме. Фото: REUTERS

Во Львове и других регионах Украины 17 октября будут применены аварийные отключения электроэнергии. Поскольку отключения аварийные, предупредить заранее об их внедрении нет возможности.

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света во Львове

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме — во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Также во всех регионах до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — говорится в сообщении.

В то же время завтра, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00.

Известно, что сегодня во Львове с 18:30 по распоряжению Укрэнерго были введены две очереди графиков аварийных отключений.

До 20:00 электроэнергия отсутствовала у потребителей 5 и 6 очередей ГАВ. Поскольку отключения аварийные, предупредить заранее об их внедрении нет возможности.

Где узнать графики

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
  • в "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • в "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей);
  • в мобильном приложении КомКом.

Напомним, 16 октября Укрэнерго вернули графики отключения света. Это необходимо, чтобы стабилизировать работу сети после обстрелов РФ.

В то же время в ДТЭК оценили ситуацию в энергетике. По ее словам, положение сложное, но энергетики знают, что делать.

Львов электроэнергия Укрэнерго свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации