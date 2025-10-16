Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

У Львові ввели аварійні відключення — коли не буде світла завтра

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 21:48
Оновлено: 21:48
Графік відключення світла у Львові — коли не буде світла завтра
Відключення світла у багатоквартирному будинку. Фото: REUTERS

У Львові та інших регіонах України 17 жовтня будуть застосовані аварійні відключення електроенергії. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості. 

Про це повідомили у Львівобленерго. 

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Львові

"Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — йдеться у повідомленні. 

Водночас завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Відомо, що сьогодні у Львові з 18:30 за розпорядженням Укренерго були введені дві черги графіків аварійних відключень. 

До 20:00 електроенергія була відсутня у споживачів 5 та 6 черг ГАВ. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості. 

Де дізнатися графіки

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:  

  • на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла";
  • у "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів); 
  • у "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів);
  • у мобільному застосунку КомКом.

Нагадаємо, 16 жовтня Укренерго повернули графіки відключення світла. Це необхідно, аби стабілізувати роботу мережі після обстрілів РФ. 

Водночас у ДТЕК оцінили ситуацію в енергетиці. За її словами, становище складне, але енергетики знають, що робити. 

Львів електроенергія Укренерго світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації