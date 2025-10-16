Графік відключення світла у Львові — коли не буде світла завтра

Відключення світла у багатоквартирному будинку. Фото: REUTERS

У Львові та інших регіонах України 17 жовтня будуть застосовані аварійні відключення електроенергії. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості.

Про це повідомили у Львівобленерго.

Відключення світла у Львові

"Через складну ситуацію в енергосистемі — в усіх регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії. Також в усіх регіонах до кінця поточної доби продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — йдеться у повідомленні.

Водночас завтра, 17 жовтня, застосування графіків обмеження потужності для промисловості заплановане на всій території України у період з 07:00 до 22:00.

Відомо, що сьогодні у Львові з 18:30 за розпорядженням Укренерго були введені дві черги графіків аварійних відключень.

До 20:00 електроенергія була відсутня у споживачів 5 та 6 черг ГАВ. Оскільки відключення аварійні, попередити заздалегідь про їх впровадження немає можливості.

Де дізнатися графіки

Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

на сайті "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла";

у "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів);

у мобільному застосунку КомКом.

Нагадаємо, 16 жовтня Укренерго повернули графіки відключення світла. Це необхідно, аби стабілізувати роботу мережі після обстрілів РФ.

Водночас у ДТЕК оцінили ситуацію в енергетиці. За її словами, становище складне, але енергетики знають, що робити.