Во Львове начался отопительный сезон — специалисты предупредили об опасности угарного газа

Отопление в квартире. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львове стартовал отопительный сезон. Людей предупредили об опасности отравления угарным газом из-за неправильного использования газовых приборов.

Об этом заявил начальник Львовского управления эксплуатации газовых хозяйств Павел Сербан в комментарии Новини.LIVE во вторник, 29 октября.

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Отопительный сезон во Львове

Сербан отметил, что большинство отравлений угарным газом возникает из-за того, что люди плотно закрывают пластиковые окна и недостаточно проветривают помещение.

"Устанавливают вентиляторы в вентиляционной шахте решетки, где естественным путем должен выходить отработанный воздух в помещении", — говорит он.

По его словам, в домах следует устанавливать сигнализаторы загазованности, способные выявлять наличие угарного газа.

Напомним, начало отопительного сезона в Одессе не имеет конкретной даты и зависит от температуры воздуха. Тепло в дома подадут в ноябре, но точное время пока неизвестно.

А 14 октября в Киеве официально начался отопительный сезон для учреждений социальной сферы, включая больницы, школы и детские сады.