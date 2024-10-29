У Львові розпочався опалювальний сезон — фахівці попередили про небезпеку чадного газу

Опалення в квартирі. Фото ілюстративне: Pexels

У Львові стартував опалювальний сезон. Людей попередили про небезпеку отруєння чадним газом через неправильне використання газових приладів.

Про це заявив начальник Львівського управління експлуатації газових господарств Павло Сербан в коментарі Новини.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

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Опалювальний сезон у Львові

Сербан зазначив, що більшість отруєнь чадним газом виникає через те, що люди щільно закривають пластикові вікна та недостатньо провітрюють приміщення.

"Встановлюють вентилятори у вентиляційній шахті решітки, де природним шляхом має виходити відпрацьоване повітря у приміщенні", — каже він.

За його словами, у будинках слід встановлювати сигналізатори загазованості, які здатні виявляти наявність чадного газу.

Нагадаємо, початок опалювального сезону в Одесі не має конкретної дати і залежить від температури повітря. Тепло в домівки подадуть у листопаді, але точний час поки що невідомий.

А 14 жовтня в Києві офіційно розпочався опалювальний сезон для установ соціальної сфери, включаючи лікарні, школи та дитячі садки.