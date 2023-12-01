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Во Львове уже устанавливают новогоднюю елку

1 декабря 2023 14:04
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове уже устанавливают новогоднюю елку
Установка новогодней елки во Львове. Фото: Новини.LIVE Львів
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове уже начали устанавливать новогоднюю елку сегодня, 1 декабря. Она будет по традиции расположена возле Львовского оперного театра.

Об этом сообщают Новини.LIVE Львів.

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Что известно об украшении елки

Позже она будет украшена световой иллюминацией, закупленной в 2018 году. На верхушке будет установлен противотанковый "еж".

установка елки во Львове
Установка новогодней елки во Львове. Фото: Новини.LIVE Львів

Как известно, елку для города подарил львовянин Иосиф из своего частного хозяйства в Белогорще.

Будут ли празднования

По словам руководителя управления культуры Львова Софии Лищинской, громких празднований возле елки не будет, пишет пресс-служба Львовского городского совета.

установка елки во Львове
Установка новогодней елки во Львове. Фото: Новини.LIVE Львів

"После долгих обсуждений и размышлений, поскольку в стране продолжается война, мы решили, что во Львове в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований, но в городе все-таки установят традиционные атрибуты рождественских праздников. Главная елка города будет. Хоть она и невысокая, но очень красивая", — отметила она.

установка елки во Львове
Установка новогодней елки во Львове. Фото: Новини.LIVE Львів
установка елки во Львове
Установка новогодней елки во Львове. Фото: Новини.LIVE Львів

Также известно, что елку засветят 5 декабря, в канун Святого Николая.

Напомним, в Киеве на Софийской площади уже скоро установят главную елку страны. Известно, что она будет украшена гербом, оформление будет патриотическим, а ярмарки и праздничные мероприятия не будут проходить.

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