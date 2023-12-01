У Львові вже встановлюють новорічну ялинку

Встановлення новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE Львів

У Львові вже почали встановлювати новорічну ялинку сьогодні, 1 грудня. Її буде за традицією розташовано біля Львівського оперного театру.

Про це повідомляють Новини.LIVE Львів.

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Пізніше її буде прикрашено світловою ілюмінацією, яку закупили у 2018 році. На верхівці буде встановлено протитанковий "їжак".

Встановлення новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Як відомо, ялинку для міста подарував львів'янин пан Йосип зі свого приватного господарства у Білогорщі.

Чи будуть святкування

За словами керівниці управління культури Львова Софії Ліщинської, гучних святкувань біля ялинки не буде, пише пресслужба Львівської міської ради.

Встановлення новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Після довгих обговорень і роздумів, оскільки в країні продовжується війна, ми вирішили, що у Львові цього року, як і минулого, не буде гучних святкувань, але в місті все ж встановлять традиційні атрибути різдвяних свят. Головна ялинка міста буде. Хоч вона й невисока, але дуже красива", — зазначила вона.

Встановлення новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Встановлення новорічної ялинки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Також відомо, що ялинку засвітять 5 грудня, в переддень Святого Миколая.

Нагадаємо, в Києві на Софійській площі вже скоро встановлять головну ялинку країни. Відомо, що вона буде прикрашена гербом, оформлення буде патріотичним, а ярмарки та святкові заходів не відбуватиметься.