Во Львове из многоэтажки выбросилась девушка — подробности

Самоубийство. Иллюстративное фото: freepik

Во Львове из многоэтажки выбросилась девушка-подросток 14-16 лет. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщают соцсети.

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По имеющейся информации, трагедия произошла в городском районе Рясное-2. В данный момент девушку забрали в реанимацию. Свидетели сообщают: причиной такого поступка несовершеннолетней могла стать безответная любовь.

В настоящее время на месте работают медики, правоохранители и судмедэксперты. Обстоятельства выясняются.

Напомним, что ранее в Киеве девочка выпрыгнула из окна 22-го этажа. Также ранее сообщалось, что в столице произошло двойное самоубийство подростков.