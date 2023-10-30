Во Львове из многоэтажки выбросилась девушка — подробности
30 октября 2023 18:27
Самоубийство. Иллюстративное фото: freepik
Во Львове из многоэтажки выбросилась девушка-подросток 14-16 лет. Выясняются все обстоятельства трагедии.
Об этом сообщают соцсети.
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По имеющейся информации, трагедия произошла в городском районе Рясное-2. В данный момент девушку забрали в реанимацию. Свидетели сообщают: причиной такого поступка несовершеннолетней могла стать безответная любовь.
В настоящее время на месте работают медики, правоохранители и судмедэксперты. Обстоятельства выясняются.
Напомним, что ранее в Киеве девочка выпрыгнула из окна 22-го этажа. Также ранее сообщалось, что в столице произошло двойное самоубийство подростков.
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