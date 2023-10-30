У Львові з багатоповерхівки викинулася дівчина — подробиці
30 жовтня 2023 18:27
Самогубство. Ілюстративне фото: freepik
У Львові з багатоповерхівки викинулася дівчина-підліток віком 14-16 років. Наразі з'ясовуються всі обставини трагедії.
Про це повідомляють соцмережі.
Читайте також:
Попередня версія
За наявною інформацією, трагедія сталася в міському районі Рясне-2. Наразі дівчину забрали до реанімації. Свідки повідомляють: причиною такого вчинку неповнолітньої могло стати нерозділене кохання.
Наразі на місці працюють медики, правоохоронці та судмедексперти. Обставини з'ясовуються.
Нагадаємо, що раніше у Києві дівчинка стрибнула з вікна 22-го поверху. Також ще раніше повідомлялося, що у столиці сталося подвійне самогубство підлітків.
Читайте Новини.LIVE!