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У Львові з багатоповерхівки викинулася дівчина — подробиці

30 жовтня 2023 18:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Львові з багатоповерхівки викинулася дівчина — подробиці
Самогубство. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові з багатоповерхівки викинулася дівчина-підліток віком 14-16 років. Наразі з'ясовуються всі обставини трагедії.

Про це повідомляють соцмережі.

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За наявною інформацією, трагедія сталася в міському районі Рясне-2. Наразі дівчину забрали до реанімації. Свідки повідомляють: причиною такого вчинку неповнолітньої могло стати нерозділене кохання.

Наразі на місці працюють медики, правоохоронці та судмедексперти. Обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, що раніше у Києві дівчинка стрибнула з вікна 22-го поверху. Також ще раніше повідомлялося, що у столиці сталося подвійне самогубство підлітків. 

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