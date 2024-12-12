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Во Львове из горящей квартиры пожарные спасли женщину

12 декабря 2024 20:29
Ольга Антоновская - редактор
Пожар во Львове — из горящей квартиры спасли женщину
Спасатели прибыли на место пожара во Львове. Фото: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове произошел пожар в многоэтажке. Из-за воспламенения едва не погибла женщина.

Об этом сообщает ГСЧС в городе Львов в четверг, 12 декабря.

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Как отметили в ГСЧС, сегодня в 16:05 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире. Загорелось на первом этаже. Из задымленного дома пожарные смогли спасти женщину.

"После осмотра медиков, потерпевшая была госпитализирована с диагнозом отравления продуктами горения в медицинское учреждение Львова", — отмечают в ГСЧС.

Пожар во Львове
С пожара спасли женщину. Фото: ГСЧС

Пожар спасатели потушили. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Одессе на склонах произошел пожар. Огонь загасили менее чем через час, однако не обошлось без жертв.

В Николаеве сосед спас четырех малолетних детей во время пожара. Возгорание произошло сегодня в селе Мишково-Погорелово, где огонь охватил жилой дом.

Львов пожар ГСЧС спасатели огонь

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