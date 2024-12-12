Пожар во Львове — из горящей квартиры спасли женщину

Спасатели прибыли на место пожара во Львове. Фото: ГСЧС

Во Львове произошел пожар в многоэтажке. Из-за воспламенения едва не погибла женщина.

Об этом сообщает ГСЧС в городе Львов в четверг, 12 декабря.

Читайте также:

Вспыхнул пожар в квартире во Львове

Как отметили в ГСЧС, сегодня в 16:05 спасатели получили сообщение о пожаре в квартире. Загорелось на первом этаже. Из задымленного дома пожарные смогли спасти женщину.

"После осмотра медиков, потерпевшая была госпитализирована с диагнозом отравления продуктами горения в медицинское учреждение Львова", — отмечают в ГСЧС.

С пожара спасли женщину. Фото: ГСЧС

Пожар спасатели потушили. Причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в Одессе на склонах произошел пожар. Огонь загасили менее чем через час, однако не обошлось без жертв.

В Николаеве сосед спас четырех малолетних детей во время пожара. Возгорание произошло сегодня в селе Мишково-Погорелово, где огонь охватил жилой дом.